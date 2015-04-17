中国国务院：加大简政放权力度扩大口岸开放 促外贸稳定增长

路透北京4月17日 - 为支持外贸发展，中国国务院周五发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

政府网刊登的意见全文并称，要统筹推进全国一体化通关改革，扩大内陆口岸对外开放，提升对外开放水平，改善外贸发展环境。

意见指出，要在现有基础上再取消下放一批涉及口岸通关及进出口环节的行政审批事项，全部取消非行政许可审批；坚决取缔违规设立的行政事业性收费，对合法经营服务性收费实行目录清单管理，未列入清单的一律按乱收费查处。

“清理整顿报关、报检、货代、船代、港口服务等环节收费，坚决取缔依托行政机关、依靠行政权力提供强制服务、不具备资质、只收费不服务的‘红顶中介’。”意见称。

意见并提出，在京津冀、长江经济带和广东地区区域通关一体化先行先试基础上，加快跨行政区域、跨部门口岸大通关建设步伐，促进与周边国家口岸互联互通。

扩大内陆地区口岸对外开放，完善“一带一路”内陆口岸支点布局；同时加快沿边口岸开放步伐，加快建设丝绸之路经济带重要开放门户和跨境通道。推进21世纪海上丝绸之路建设所涉港口对外开放，支持上海、广东、天津、福建等自贸试验区范围内港口、机场的开放和建设。

在推动外贸转型升级方面，意见提出要加大资金投入力度，并利用多种资金渠道和统筹使用援外资金，加强口岸基础设施建设。

积极推进国际贸易“单一窗口”建设，按照2015年底在沿海口岸、2017年在全国所有口岸建成“单一窗口”的目标，加快推广上海自贸试验区“单一窗口”建设试点经验。

支持新型贸易业态和平台发展，为大众创业、万众创新提供更为宽松、便捷的发展环境，取得经验后，逐步扩大综合试点范围；加快出台促进跨境电子商务发展的指导意见，支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场，开展并扩大跨境电子商务进口业务。

同时，进一步完善相关政策，创新监管方式，扩大市场采购贸易试点范围，推动外贸综合服务企业加快发展，支持扩大外贸出口。

中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，贸易顺差从纪录高位骤降。一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。

中国国务院副总理汪洋日前表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。（完）

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(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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