中国首个跨境电商产业联盟成立 将有效推进与外贸联动--新华

路透北京6月1日 - 据中国新华社上周五晚间报导，由阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)、敦煌网、兰亭集势等30余家电商平台企业和跨境电商服务商等组成的全国首个跨境电商产业联盟正式成立，这将进一步推动跨境电商快速发展，有效推进跨境电商与外贸联动。

报导援引中国商务部外贸发展局副局长贾国勇在全球跨境电商大会上称，成立跨境电商产业联盟是应对行业快速发展，搭建政府部门与企业间沟通的桥梁和行业交流的平台。联盟由跨境电商平台企业、国际贸易企业和跨境电商服务企业自发组成。

“联盟的主要任务是向有关部门反映企业需求及提供决策信息，推动跨境电子商务行业交流及联盟内部成员间的横向合作以及产业链上下游间的纵向合作。”他说。

报导并引述京东集团副总裁李振广称，在当前外贸复杂形势下，构建这样的平台有助于行业交流与合作需求，将会有效推进跨境电商与外贸联动。

中国海关总署数据显示，自2012年以来，注册跨境电商业务的企业已经超过2,000家。

根据艾瑞咨询的估计，去年中国跨境电商交易额占中国外贸总额的比例从2013年的11.9%升至14.8%。到2017年，跨境电商占中国外贸总额的比例预计会达到20%左右。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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