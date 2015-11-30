中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。
外管局网站新闻稿显示，10月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,000亿美元，支出1,543亿美元，顺差457亿美元。其中，货物贸易收入1,811亿美元，支出1,213亿美元；服务贸易收入189亿美元，支出330亿美元。
2015年1-10月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19,378亿美元，支出16,360亿美元，顺差3,019亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。