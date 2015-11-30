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中国财经 | 2015年 11月 30日 星期一 10:08 BJT

中国10月货物贸易顺差598亿美元 服务贸易逆差141亿美元

路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。

外管局网站新闻稿显示，10月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,000亿美元，支出1,543亿美元，顺差457亿美元。其中，货物贸易收入1,811亿美元，支出1,213亿美元；服务贸易收入189亿美元，支出330亿美元。

2015年1-10月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19,378亿美元，支出16,360亿美元，顺差3,019亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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