预计今年消费增长10.7% 外贸对经济增长贡献率约12.3%--中国商务部

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月17日 - 中国商务部周四表示，国内消费市场近期延续稳中有升态势，预计全年社会消费品零售总额将增长10.7%左右；外贸总体还是“很给力”的，全年外贸对经济增长贡献率约12.3%。
商务部新闻发言人沈丹阳在例行记者会上并透露，11月境内投资者对外非金融类直接投资89.2亿美元，同比增长12.6%；整个1-11月累计投资6,461.6亿元人民币（折合1,041.3亿美元），同比增长16%。
“今年以来中国外贸发展总体上其实是很给力的，如果非要说给力不给力，...那也只能说外需不太给力，而不是外贸不给力。”他表示。
据商务部最近对全国70个重点行业、6,000多家企业进行问卷调查显示，企业普遍反映今年全球市场需求比2009年金融危机时更加糟糕。
沈丹阳指出，今年外贸的困难不仅仅是外需的困难，而且和国内投资放缓、要素成本还在上升、人民币升值等多种因素交织叠加在一起，“企业的反映是今年极其困难，困难到喘不过气来的程度。”
但在这种背景下，中国在全球出口市场份额依然明显上升，已由去年年底的12.4%提升到目前的大约是13%左右；而且今年净出口规模有较大增长，商务部研究院的专家按净出口增量占GDP增量的比重测算，预计全年外贸对经济增长的贡献率大约为12.3%。
与此同时，对外贸易结构进一步优化。今年前11个月，一般贸易、民营企业、机电产品、资本品和对新兴市场的出口都是正增长，成为拉动出口的主要力量。
具体来看，铁路设备、电力设备、通信设备等大型成套设备进入美欧等中高端市场，出口增长超过10%；对东盟出口增长3%，对越南、印度、泰国、新加坡等国家出口的增幅都接近或者超过10%；跨境电子商务出口增速超过30%，市场采购贸易增幅超过70%，从而带动大量中小微企业出口，成为新的外贸增长点。
至于美国加息“靴子”落地，沈丹阳表示，这对中国的外贸进出口、投资多方面都会有一些直接或间接的影响，影响有多大还要做具体的分析，根据加息的情况、加息的幅度以及其他相配套政策实施情况做评估。
商务部此前已公布，11月实际使用外资(FDI)649亿元人民币（折103.6亿美元），同比增长1.9%；1-11月实际使用外资累计7,043.3亿元人民币（折1140.4亿美元），同比增长7.9%。
截至11月底，中国累计对外非金融类直接投资5.3万亿元人民币（折合8,491.2亿美元）。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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