中国5月国际货物和服务贸易顺差406亿美元--外管局

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月30日 - 中国国家外汇管理局周二公布，5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差406亿美元；其中货物贸易顺差588亿美元，服务贸易收入逆差183亿美元；1-5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,310亿美元。
外管局网站新闻稿显示，5月国际货物和服务贸易收入1,991亿美元，支出1,585亿美元。
其中，货物贸易收入1,807亿美元，支出1,219亿美元；服务贸易收入184亿美元，支出366亿美元。
1-5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9,189亿美元，支出7,879亿美元。
从5月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为162亿美元、38亿美元和19亿美元。
自2015年起，外管局新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。
第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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