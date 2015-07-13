中国6月进出口明显改善预示下半年乐观 全年目标仍难企及（更新版）

(新增更多细节和分析师评论)

路透北京7月13日 - 中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

目前来看二季度GDP增速“破7”是大概率事件，下半年能否企稳关键还要看投资表现；未来财政和货币政策料维持宽松，为稳增长、调结构创造时间和空间。

民生证券宏观分析师张瑜称，“未来出口至多只能是不拖累经济增长，无法成为扭转下行趋势的盖世英雄。”长期来看，企业仍以去原料库存为主，叠加美元强势下的生产性大宗商品价格走熊，进口恐继续承压前行。

以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，路透调查预估中值分别为下降0.2%和下降15%；当月贸易顺差465.36亿美元。经季节调整后，6月以出口环比增长1.5%，进口环比增长6.9%。

“增长引擎青黄不接的局面没有改变...下半年经济依然压力山大，稳增长政策不会退出，”张瑜称，预计货币政策继续宽松，并加快推进PPP等新融资模式，支持基建投资，疏通货币政策传导机制。

海关新闻稿显示，今年上半年进出口总额11.53万亿元人民币，同比下降6.9%，其中出口同比增长0.9%，进口同比下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元人民币。

海关总署新闻发言人黄颂平在发布会上表示，上半年外贸遭遇困难，主要是因为外需持续低迷抑制出口，综合成本居高不下导致出口竞争力削弱，以及国内经济下行压力增大致使进口不振等。

他指出，人民币汇率是加大企业出口成本的另一个重要因素；但目前来看政府推进“一带一路”、促进贸易便利化、推动跨境电子商务发展等政策措施已有初步显现，预计“下半年进出口总体情况较上半年要好”。

中国进出口增速图表 link.reuters.com/zum25w

**实现全年外贸目标可能性很小**

海关新闻稿显示，6月中国外贸出口先导指数为34.8，较5月回落0.2，表明未来两三个月对外贸易出口压力依然较大。

而且海关对近三千家企业的月度问卷调查结果显示，今年上半年反映新增出口订单金额同比下降的比例，由年初的43.5%逐月攀升至6月的50.8%，比例超过了一半。

交通银行金融研究中心在下半年宏观经济展望报告中预计，下半年中国出口增速将回升，但国内外新环境下出口潜在增长能力下降，全年出口预计只能实现3.2%左右的低速增长。

“月度数据有好转，但从目前情况来看，未来外贸起色不会很大，呈现一个底部震荡的形态，”申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇称，“考虑到当前世界经济增长比去年年底预期的有更大变数，中国外贸要实现全年增长6%的目标已经基本不可能。"

他认为，目前消费平稳，短期明显增长可能性不大，世界经济亦难有明显起色，未来中国经济增长能否企稳就要看投资情况；预计三季度基建和房地产投资将企稳回升，有利于经济面企稳。

国务院总理李克强上周召开部分省经济形势座谈会上指出，中国经济回稳的基础还需进一步巩固，要“时刻绷紧发展这根弦”，针对形势变化精准发力，在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调。

中银国际宏观分析师叶丙南分析称，目前虽然房地产销量回暖，但整体仍在去库存，在投资端并没有明显反应；同时地方政府发新债主要是为了偿还以前债务、而非用于新项目投资，所以虽然铁路和轨道交通领域投资有较快增长，但整体基础设施投资是往下的。

“制造业面临需求疲弱、产能过剩的压力，投资也比较难起来；整体来看，投资下行仍是经济很难走出企稳回升形态的关键制约，”他说。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。