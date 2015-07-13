中国6月进出口明显改善预示下半年乐观 全年目标仍难企及（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和分析师评论)
路透北京7月13日 - 中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。
目前来看二季度GDP增速“破7”是大概率事件，下半年能否企稳关键还要看投资表现；未来财政和货币政策料维持宽松，为稳增长、调结构创造时间和空间。
民生证券宏观分析师张瑜称，“未来出口至多只能是不拖累经济增长，无法成为扭转下行趋势的盖世英雄。”长期来看，企业仍以去原料库存为主，叠加美元强势下的生产性大宗商品价格走熊，进口恐继续承压前行。
以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，路透调查预估中值分别为下降0.2%和下降15%；当月贸易顺差465.36亿美元。经季节调整后，6月以出口环比增长1.5%，进口环比增长6.9%。
“增长引擎青黄不接的局面没有改变...下半年经济依然压力山大，稳增长政策不会退出，”张瑜称，预计货币政策继续宽松，并加快推进PPP等新融资模式，支持基建投资，疏通货币政策传导机制。
海关新闻稿显示，今年上半年进出口总额11.53万亿元人民币，同比下降6.9%，其中出口同比增长0.9%，进口同比下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元人民币。
海关总署新闻发言人黄颂平在发布会上表示，上半年外贸遭遇困难，主要是因为外需持续低迷抑制出口，综合成本居高不下导致出口竞争力削弱，以及国内经济下行压力增大致使进口不振等。
他指出，人民币汇率是加大企业出口成本的另一个重要因素；但目前来看政府推进“一带一路”、促进贸易便利化、推动跨境电子商务发展等政策措施已有初步显现，预计“下半年进出口总体情况较上半年要好”。
中国进出口增速图表 link.reuters.com/zum25w
**实现全年外贸目标可能性很小**
海关新闻稿显示，6月中国外贸出口先导指数为34.8，较5月回落0.2，表明未来两三个月对外贸易出口压力依然较大。
而且海关对近三千家企业的月度问卷调查结果显示，今年上半年反映新增出口订单金额同比下降的比例，由年初的43.5%逐月攀升至6月的50.8%，比例超过了一半。
交通银行金融研究中心在下半年宏观经济展望报告中预计，下半年中国出口增速将回升，但国内外新环境下出口潜在增长能力下降，全年出口预计只能实现3.2%左右的低速增长。
“月度数据有好转，但从目前情况来看，未来外贸起色不会很大，呈现一个底部震荡的形态，”申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇称，“考虑到当前世界经济增长比去年年底预期的有更大变数，中国外贸要实现全年增长6%的目标已经基本不可能。"
他认为，目前消费平稳，短期明显增长可能性不大，世界经济亦难有明显起色，未来中国经济增长能否企稳就要看投资情况；预计三季度基建和房地产投资将企稳回升，有利于经济面企稳。
国务院总理李克强上周召开部分省经济形势座谈会上指出，中国经济回稳的基础还需进一步巩固，要“时刻绷紧发展这根弦”，针对形势变化精准发力，在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调。
中银国际宏观分析师叶丙南分析称，目前虽然房地产销量回暖，但整体仍在去库存，在投资端并没有明显反应；同时地方政府发新债主要是为了偿还以前债务、而非用于新项目投资，所以虽然铁路和轨道交通领域投资有较快增长，但整体基础设施投资是往下的。
“制造业面临需求疲弱、产能过剩的压力，投资也比较难起来；整体来看，投资下行仍是经济很难走出企稳回升形态的关键制约，”他说。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。