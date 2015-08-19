版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 19日 星期三 11:14 BJT

中国商务部：全年外贸面临形势比预计更复杂 出口仍有望正增长

路透北京8月19日 - 中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年全年外贸面临形势比预计的更复杂严峻。考虑到基数高等因素，不排除个别月份出口负增长，但全年仍有望正增长。

他在商务部举行的新闻发布会上称，中国7月实际使用外资（FDI）同比增长5.2%，中国1-7月实际使用外资同比增长7.9%。

中国海关公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐