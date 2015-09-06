逐步整合设立综合保税区 促进加工贸易转型升级--中国国务院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月6日 - 中国国务院发文表示，逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区，促进加工贸易转型升级。
中国政府网周日发布的加快海关特殊监管区域整合优化方案指出，要推进加工贸易向中西部和东北地区梯度转移、向海关特殊监管区域集中。
方案称，将促进海关特殊监管区域发展保税加工、保税物流和保税服务等多元化业务，支持区内企业利用剩余产能承接境内区外委托加工；鼓励区内企业开展高技术含量、高附加值项目的境内外维修、再制造业务，支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。
同时，鼓励辐射带动能力强的大型项目入区发展，在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。
方案并称，要发挥要素集聚和辐射带动作用，服务“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等重大国家战略实施，促进区域经济协调发展。
此外，未来将海关特殊监管区域纳入通关一体化格局，并加快复制推广自由贸易试验区及海关特殊监管区域试点成熟的创新制度措施。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。