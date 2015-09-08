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中国财经 | 2015年 9月 8日 星期二 11:27 BJT

中国8月美元计价出口同比下降5.5% 进口下降13.8%--海关

路透北京9月8日 - 中国海关周二公布，8月人民币计价出口同比下降6.1%，进口同比下降14.3%。上月分别为下降8.9%和8.6%。

海关并公布，当月贸易顺差3,680.30亿元人民币，7月为顺差2,630亿元。

若以美元计价，8月出口同比下降5.5%，进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降6%和下降8.2%。

当月贸易顺差602.36亿美元，路透预估中值为482亿美元。

8月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 8月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期

出口(%) -5.5 -6 -12~3 -8.3 9.4

进口(%) -13.8 -8.2 -12~-5 -8.1 -2.4

贸易顺差(亿美元)602.36 482 400~680 430.25 498.2

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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