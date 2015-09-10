中国商务部官员称全年出口有望正增长 进口低位徘徊但降幅收窄

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月10日 - 中国商务部外贸司副司长王东堂表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。
新华社周四援引他并称，如果剔除去年同期异常增长垫高基数的影响，7、8月出口降幅属于正常波动范围，出口有所企稳。
他指出，1-8月累计出口仍是负增长，除了去年同期基数因素外，主要还是受国际市场需求低迷、传统竞争优势下降、国内生产要素成本持续上升，以及产业和订单加快转移等因素影响，纺织品、服装、鞋类等劳动密集型产品出口下降，进而影响了出口增速。
进口方面，他称，由于主要受大宗商品价格下跌、国内需求走弱等两大因素影响，中国进口仍处于低位，但累计降幅已连续五个月收窄。
受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。
王东堂表示，未来商务部将会同有关部门，抓紧制定培育外贸竞争新优势行动计划，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸综合竞争新优势，实现对外贸易持续健康发展。
此外，未来稳外贸的举措还包括，进一步加大力度清理和规范进出口环节收费，进一步提高贸易便利化水平，加大出口信用保险和融资支持力度以支持大型成套设备出口，大力支持新型商业模式发展。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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