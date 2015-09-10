中国商务部官员称全年出口有望正增长 进口低位徘徊但降幅收窄

路透北京9月10日 - 中国商务部外贸司副司长王东堂表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。

新华社周四援引他并称，如果剔除去年同期异常增长垫高基数的影响，7、8月出口降幅属于正常波动范围，出口有所企稳。

他指出，1-8月累计出口仍是负增长，除了去年同期基数因素外，主要还是受国际市场需求低迷、传统竞争优势下降、国内生产要素成本持续上升，以及产业和订单加快转移等因素影响，纺织品、服装、鞋类等劳动密集型产品出口下降，进而影响了出口增速。

进口方面，他称，由于主要受大宗商品价格下跌、国内需求走弱等两大因素影响，中国进口仍处于低位，但累计降幅已连续五个月收窄。

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。

王东堂表示，未来商务部将会同有关部门，抓紧制定培育外贸竞争新优势行动计划，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸综合竞争新优势，实现对外贸易持续健康发展。

此外，未来稳外贸的举措还包括，进一步加大力度清理和规范进出口环节收费，进一步提高贸易便利化水平，加大出口信用保险和融资支持力度以支持大型成套设备出口，大力支持新型商业模式发展。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。