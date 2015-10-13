中国海关：四季度外贸预计好于三季度 人民币贬值利好出口

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月13日 - 中国海关总署周二表示，中国稳外贸政策效果正在逐步显现，初步预测如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计四季度外贸进出口总体情况比三季度要好，出口增速有望回升、进口降幅将有可能收窄。
海关总署新闻发言人黄颂平表示，8月份人民币汇率贬值，这对出口是有积极影响的。“汇率调整对中国的出口利好，因此趋势是向好的。”
“三季度中，各月出口降幅逐月收窄，”他在新闻发布会上称，主要原因是稳增长措施发挥效应，而且下半年很多外贸企业积极履行合同协议，交货也非常集中。
海关稍早发布数据显示，9月以人民币计价出口同比下降1.1%，进口同比下降17.7%，上月分别为下降6.1%和14.3%；9月外贸出口先导指数为34，和8月持平，结束此前六个月下滑走势。
黄颂平指出，年初以来外贸持续疲软主要原因是世界经济复苏步伐缓慢，劳动力成本上升和人民币汇率等因素导致出口企业综合成本居高不下，以及国际大宗商品价格继续下跌等。
根据国际清算银行（BIS）测算，今年1月至8月，人民币实际有效汇率累计升值10.6%。中国央行于8月11日宣布改革人民币兑美元汇率中间价，并一次性贬值近2%，迄今中国人民币兑美元即期CNY=CFXS贬值近2%。
黄颂平透露，根据海关对3,000家出口企业的月度问卷调查结果显示，今年前三季度反映新增出口订单金额同比下降的企业比例由年初的43.5%，逐月攀升至9月份的55.2%，比重进一步增加。
他并指出，初步测算前三季度中国和“一带一路”沿线国家进出口总值约4.5万亿元，占同期中国外贸总值的比重超过四分之一。（完）
欲览详情，请点击海关发布会网络直播链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。