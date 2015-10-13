中国海关：四季度外贸预计好于三季度 人民币贬值利好出口

路透北京10月13日 - 中国海关总署周二表示，中国稳外贸政策效果正在逐步显现，初步预测如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计四季度外贸进出口总体情况比三季度要好，出口增速有望回升、进口降幅将有可能收窄。

海关总署新闻发言人黄颂平表示，8月份人民币汇率贬值，这对出口是有积极影响的。“汇率调整对中国的出口利好，因此趋势是向好的。”

“三季度中，各月出口降幅逐月收窄，”他在新闻发布会上称，主要原因是稳增长措施发挥效应，而且下半年很多外贸企业积极履行合同协议，交货也非常集中。

海关稍早发布数据显示，9月以人民币计价出口同比下降1.1%，进口同比下降17.7%，上月分别为下降6.1%和14.3%；9月外贸出口先导指数为34，和8月持平，结束此前六个月下滑走势。

黄颂平指出，年初以来外贸持续疲软主要原因是世界经济复苏步伐缓慢，劳动力成本上升和人民币汇率等因素导致出口企业综合成本居高不下，以及国际大宗商品价格继续下跌等。

根据国际清算银行（BIS）测算，今年1月至8月，人民币实际有效汇率累计升值10.6%。中国央行于8月11日宣布改革人民币兑美元汇率中间价，并一次性贬值近2%，迄今中国人民币兑美元即期CNY=CFXS贬值近2%。

黄颂平透露，根据海关对3,000家出口企业的月度问卷调查结果显示，今年前三季度反映新增出口订单金额同比下降的企业比例由年初的43.5%，逐月攀升至9月份的55.2%，比重进一步增加。

他并指出，初步测算前三季度中国和“一带一路”沿线国家进出口总值约4.5万亿元，占同期中国外贸总值的比重超过四分之一。（完）

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