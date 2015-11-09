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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 16:22 BJT

加快实施自由贸易区战略 促进加工贸易创新发展--中央深改组

路透北京11月9日 - 中国中央全面深化改革领导小组周一召开会议称，要加快实施自由贸易区战略，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。

新华社援引中央深改组会议并称，要促进加工贸易创新发展，促进沿海地区优化转型，支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，有序开展国际产能合作，深化加工贸易体制机制改革。

“重点在提高货物贸易开放水平、扩大服务业对外开放、放宽投资准入、推进规则谈判、提高贸易便利化水平、推进规制合作、加强经济技术合作等方面深化改革，”会议称。

会议并表示，要加强产业链分工合作，提升加工贸易在全球价值链中的地位，逐步变大进大出为优进优出，推动贸易大国向贸易强国转变。

此外，还要发展普惠金融，加快推进金融基础设施建设，特别是要让农民、小微企业、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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