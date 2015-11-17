今年中国外贸形势比去年更严峻复杂 下行压力加大--商务部（更新版）

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路透北京11月17日 - 中国商务部周二表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。

中国年初确定的外贸进出口增幅目标6%。但今年前10个月，中国进出口总值19.93万亿元人民币，比去年同期下降8.1%。

商务部发言人沈丹阳称，今年前十月，受大宗商品价格下跌、国内需求走弱等因素影响，进口仍在低位运行；另一方面，一般贸易出口保持增长，占比提升，机电产品出口保持增长，劳动密集型产品出口下降。

中国商务部此前已公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。

而中国对外非金融类直接投资（ODI）维持双位数高增长，1-10月累计投资952.1亿美元，同比增长16.3%；单独10月来看，同比增长14.3%至79.1亿美元。

沈丹阳称，近两年来日本企业对华实际投资额呈下降趋势，2014年下降38.8%，今年1-10月下降25.1%。主要原因是人民币持续升值而日元贬值，中国经济进入新常态，中国市场竞争日趋激烈等。

他指出，日本企业对华投资的下一步趋势，还有待进一步观察，但是从最近日本贸易振兴机构发布的《日本企业在华业务的现状和展望》报告来看，日本企业界非常重视在中国的投资。

商务部希望日本企业“抓住中国‘十三五’期间调整经济结构、转变增长方式的重要机遇，进一步开拓中国市场，特别是和中国企业在绿色低碳、节能环保、电子商务、老龄产业和高新技术等新领域积极开展投资合作。”

中国上半年对非洲直接投资降幅超过40%。沈丹阳指出这主要受去年以来世界经济复苏乏力、国际大宗商品价格波动以及非洲埃博拉疫情的影响。

“从长期看，我们认为中国对非洲的投资仍将保持增长。”他说道，下一步，中国将加快推进中非工业化合作伙伴计划的实施，支持更多中国企业到非洲国家开展投资合作。

而针对近期美欧九家钢铁协会发表联合声明指出，全球钢铁行业目前处于产能严重过剩状态，中国是造成这一状况的主要原因，沈丹阳称，产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题。面对这一问题，中国正在采取积极措施，优化产业结构，包括削减大量的产能。

他并强调，钢铁贸易问题和中国市场经济地位问题之间没有直接的关系，不能将前者作为继续实施歧视性、不公平贸易的借口。希望相关国家和地区尽早承认中国市场经济地位，并放弃使用对华反倾销中的“替代国”做法。

中国钢铁产量过剩与内需疲弱，迫使钢铁企业加大出口。中钢协此前预计今年钢铁产品总出口量可能超过1亿吨。（完）