今年中国外贸形势比去年更严峻复杂 下行压力加大--商务部（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京11月17日 - 中国商务部周二表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。
中国年初确定的外贸进出口增幅目标6%。但今年前10个月，中国进出口总值19.93万亿元人民币，比去年同期下降8.1%。
商务部发言人沈丹阳称，今年前十月，受大宗商品价格下跌、国内需求走弱等因素影响，进口仍在低位运行；另一方面，一般贸易出口保持增长，占比提升，机电产品出口保持增长，劳动密集型产品出口下降。
中国商务部此前已公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。
而中国对外非金融类直接投资（ODI）维持双位数高增长，1-10月累计投资952.1亿美元，同比增长16.3%；单独10月来看，同比增长14.3%至79.1亿美元。
沈丹阳称，近两年来日本企业对华实际投资额呈下降趋势，2014年下降38.8%，今年1-10月下降25.1%。主要原因是人民币持续升值而日元贬值，中国经济进入新常态，中国市场竞争日趋激烈等。
他指出，日本企业对华投资的下一步趋势，还有待进一步观察，但是从最近日本贸易振兴机构发布的《日本企业在华业务的现状和展望》报告来看，日本企业界非常重视在中国的投资。
商务部希望日本企业“抓住中国‘十三五’期间调整经济结构、转变增长方式的重要机遇，进一步开拓中国市场，特别是和中国企业在绿色低碳、节能环保、电子商务、老龄产业和高新技术等新领域积极开展投资合作。”
中国上半年对非洲直接投资降幅超过40%。沈丹阳指出这主要受去年以来世界经济复苏乏力、国际大宗商品价格波动以及非洲埃博拉疫情的影响。
“从长期看，我们认为中国对非洲的投资仍将保持增长。”他说道，下一步，中国将加快推进中非工业化合作伙伴计划的实施，支持更多中国企业到非洲国家开展投资合作。
而针对近期美欧九家钢铁协会发表联合声明指出，全球钢铁行业目前处于产能严重过剩状态，中国是造成这一状况的主要原因，沈丹阳称，产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题。面对这一问题，中国正在采取积极措施，优化产业结构，包括削减大量的产能。
他并强调，钢铁贸易问题和中国市场经济地位问题之间没有直接的关系，不能将前者作为继续实施歧视性、不公平贸易的借口。希望相关国家和地区尽早承认中国市场经济地位，并放弃使用对华反倾销中的“替代国”做法。
中国钢铁产量过剩与内需疲弱，迫使钢铁企业加大出口。中钢协此前预计今年钢铁产品总出口量可能超过1亿吨。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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