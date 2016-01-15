中国去年对外非金融直接投资增14.7%至1180亿美元 创历史新高

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国商务部周五称，2015年中国对外非金融类直接投资创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增长14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。
商务部网站新闻稿称，去年中国对外承包工程业务新签合同额达2,100.7亿美元，同比增9.5%。从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上千亿美元大约经历了近30年的时间（2008年达1,045.6亿美元），而跨入两千亿美元仅用了七年的时间。
随着业务规模的不断提升，模式创新越发重要，近年来，商务部积极鼓励企业承揽特许经营类工程项目（包括BOT、BOO、PPP等），初步统计，2015年中国企业新签和在建（包括运营）的特许经营类项目30个，涉及合同金额超过100亿美元。
数据并显示，2015年，中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，投资额合计148.2亿美元，同比增长18.2%。
商务部称，投资并购领域广泛，地方企业占并购金额近八成。据初步统计，2015年中国企业共实施的海外并购项目593个，累计交易金额401亿美元(包括境外融资)，几乎涉及国民经济的所有行业。
其中，中国化工橡胶有限公司以46亿欧元收购意大利倍耐力集团公司近60%股份，是2015年度中国企业最大的海外投资并购项目。从并购金额上看，地方企业占到并购金额的75.6%。
投资国家（地区）相对集中，对美国投资高速增长。2015年，中国对外直接投资主要分布在中国香港、开曼群岛、美国、新加坡、英属维尔京群岛、荷兰、澳大利亚等。对前10位国家地区投资累计达到1,016.3亿美元，占到全年对外非金融类直接投资的86.1%。对美国投资83.9亿美元,实现了60.1%的较高增长。
新闻稿并称，“十二五”期间(2011-2015年)，中国对外直接投资规模是“十一五”的2.3倍。2015年末，中国对外直接投资存量首次超过万亿美元大关。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)