中国去年对外非金融直接投资增14.7%至1180亿美元 创历史新高

路透北京1月15日 - 中国商务部周五称，2015年中国对外非金融类直接投资创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增长14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。

商务部网站新闻稿称，去年中国对外承包工程业务新签合同额达2,100.7亿美元，同比增9.5%。从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上千亿美元大约经历了近30年的时间（2008年达1,045.6亿美元），而跨入两千亿美元仅用了七年的时间。

随着业务规模的不断提升，模式创新越发重要，近年来，商务部积极鼓励企业承揽特许经营类工程项目（包括BOT、BOO、PPP等），初步统计，2015年中国企业新签和在建（包括运营）的特许经营类项目30个，涉及合同金额超过100亿美元。

数据并显示，2015年，中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，投资额合计148.2亿美元，同比增长18.2%。

商务部称，投资并购领域广泛，地方企业占并购金额近八成。据初步统计，2015年中国企业共实施的海外并购项目593个，累计交易金额401亿美元(包括境外融资)，几乎涉及国民经济的所有行业。

其中，中国化工橡胶有限公司以46亿欧元收购意大利倍耐力集团公司近60%股份，是2015年度中国企业最大的海外投资并购项目。从并购金额上看，地方企业占到并购金额的75.6%。

投资国家（地区）相对集中，对美国投资高速增长。2015年，中国对外直接投资主要分布在中国香港、开曼群岛、美国、新加坡、英属维尔京群岛、荷兰、澳大利亚等。对前10位国家地区投资累计达到1,016.3亿美元，占到全年对外非金融类直接投资的86.1%。对美国投资83.9亿美元,实现了60.1%的较高增长。

新闻稿并称，“十二五”期间(2011-2015年)，中国对外直接投资规模是“十一五”的2.3倍。2015年末，中国对外直接投资存量首次超过万亿美元大关。（完）