中国国务院：促进加工贸易创新发展 稳定纺织服装等传统优势产业

路透北京1月18日 - 中国正努力将“大进大出,两头在外”的贸易模式逐步变为“优进优出”。国务院周一发文促进加工贸易创新发展，在稳定经济增长和就业预期的同时，推动中国产业向全球价值链高端跃升，助力贸易大国向贸易强国转变。

中国政府网刊登的意见称，保持加工贸易政策连续性和稳定性，稳定传统优势产业。继续发展纺织服装、鞋类、家具、塑料制品、玩具等传统劳动密集型加工贸易产业，巩固传统优势。

明确发展预期，改善环境，鼓励加工贸易企业根植中国、长期发展。按照国家重点产业布局，支持沿海地区转型升级和内陆沿边地区承接转移，推动区域协调发展。引导企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业转型升级良性互动。

意见明确到2020年，加工贸易进一步向全球价值链高端跃升。产品技术含量和附加值提升，由低端向高端发展。产业链延长，向生产制造与服务贸易融合发展转变。经营主体实力增强，由加工组装企业向技术、品牌、营销型企业转变。区域布局优化，逐步实现东中西部协调发展和境内外合理布局。

意见提出，大力发展先进制造业和新兴产业。鼓励电子信息、移动通信、汽车及零部件、集成电路、医疗设备、航空航天等辐射和技术溢出能力强的先进制造业加工贸易发展。推动生物医药、新能源、新材料、节能环保等新兴产业集群发展。支持加工贸易企业进入关键零部件和系统集成制造领域，掌握核心技术，提升整体制造水平。

支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，推动区域协调发展，在严禁污染产业和落后产能转入的前提下，结合国家重点产业布局，研究制定支持内陆沿边地区承接加工贸易梯度转移的政策措施。

深化与“一带一路”沿线国家产业合作，支持传统优势产业到劳动力和能源资源丰富的国家建立生产基地；提升中非工业化合作水平，选择埃塞俄比亚、埃及、尼日利亚、安哥拉、南非等条件相对成熟的国家重点开展加工贸易产能合作。（完）

欲浏览政策全文，请点选中国政府网(here)