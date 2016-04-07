中国商务部：今年外贸形势更加复杂严峻 成本、汇率是主因

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月7日 - 中国商务部周四称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。
商务部在新闻发布会上表示，但外贸趋势向好势头没有改变，外贸发展的基本面没有改变。
路透调查显示，中国2月出口同比创近七年最大降幅之后，3月出口同比增速有望转正，但外部需求仍较为疲软，因此即便3月出口数据有所反弹，也不意味着此后不会出现反复。
商务部并表示，近期猪肉价格大涨和生猪供应减少有关，事实上是一种市场自身的修复行为。预计2016年生猪价格将高位运行，但暴涨可能性不大。同时，随着气温回升、上市供应量增加，预计未来菜价总体将呈现回落态势。（完）
(发稿 乔艳红；撰写 马蓉；审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)