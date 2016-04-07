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中国财经 | 2016年 4月 7日 星期四 10:24 BJT

中国商务部：今年外贸形势更加复杂严峻 成本、汇率是主因

路透北京4月7日 - 中国商务部周四称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。

商务部在新闻发布会上表示，但外贸趋势向好势头没有改变，外贸发展的基本面没有改变。

路透调查显示，中国2月出口同比创近七年最大降幅之后，3月出口同比增速有望转正，但外部需求仍较为疲软，因此即便3月出口数据有所反弹，也不意味着此后不会出现反复。

商务部并表示，近期猪肉价格大涨和生猪供应减少有关，事实上是一种市场自身的修复行为。预计2016年生猪价格将高位运行，但暴涨可能性不大。同时，随着气温回升、上市供应量增加，预计未来菜价总体将呈现回落态势。（完）

(发稿 乔艳红；撰写 马蓉；审校 黄凯)

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