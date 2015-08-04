伊藤忠商事认为中国经济将因出口和消费疲弱而承压

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京8月4日 - 日本贸易商社伊藤忠商事(8001.T)财务长鉢村刚周二表示，预期出口和消费者支出下滑，将令中国经济承受更多的压力。
他并称，中国经济年底前料将因政府刺激举措而逐步复苏。
“我们担心地区建筑及不动产市场、地方政府所持有的市政债券，以及中国股市高度震荡的情况，”鉢村刚在财报记者会上表示。
他并称，“但我们认为中国政府将会稳定采取举措。尽管中国的货币政策宽松及解除管制还没有为经济带来足够的刺激，但我们预期年底前情况将会逐步改善。”
在日本大型商社中，伊藤忠对中国的曝险最大，因其与泰国的卜蜂集团(Charoen Pokphand Group)联手入股中国的中信股份(0267.HK)。
鉢村刚表示，伊藤忠在中国的业务一直没有受到中国4-6月经济放缓的不利冲击，因其营运集中在纺织、食品等其他消费性商品。
伊藤忠公布净利增长50%至1,210亿日圆(9.7604亿美元)，并维持年度获利预估3,300亿日圆不变。
“理论上，我们还有调高财测的空间。但因为第一季才刚结束，我们要先看看第二季业务的进展情况，”他表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。