焦点：中国10月进出口超预期萎缩 外贸马车退役加剧稳增长压力

图为上海洋山港，一辆运输车在集装箱货场里驶过。 REUTERS/Carlos Barria

作者 乔艳红

路透北京11月8日 - 全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

分析师认为，未来积极财政依然是“题中应有之意”，包括盘活财政资金存量、推动PPP撬动社会资金、进一步发挥专项债券促进投资等；与此同时，进一步降息降准也并非不可能。

中国海关周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势，路透调查预估中值为下降3%；10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅，路透调查预估中值为下降3%；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高，路透预估为647.5亿美元。

“出口跌幅掉头继续扩大...中长期来看，三座大山压挥之不去，出口早已从三驾马车中退役，”民生证券宏观团队朱振鑫、张瑜称，这“三座大山”具体是指全球贸易再平衡、国内劳动力成本优势持续弱化，以及全球贸易保护主义抬头，TPP等新贸易规则将对中国出口带来挑战。

他们指出，9月以来在寻求纳入SDR（特别提款权）篮子引起的强维稳意愿下，人民币贬值风波告一段落，甚至出现了一定的升值，9月至10月底升值0.42%，“前期贬值、加快出口交货等因素并不是提振出口的长久之计，过眼云烟后真相依旧残忍”。

以人民币计价，中国10月出口同比下降3.6%，进口下降16%，贸易顺差3,932.2亿元。中国进出口增速及顺差图表 link.reuters.com/feh95w

“出口和进口都非常差，基本在预期之内。需要关注的是顺差大幅增加，10月外汇储备结束五连跌、出现正增长，除了在汇率维稳情况下资金流出大幅减少外，也说明顺差在大幅扩大，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。

他预计，四季度经济还是在6.9%左右，未来降息降准还是大概率事件，因为政策宽松需要支付成本，而现在财政缺钱，解决燃眉之急只能是货币宽松。

“财政政策要持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP模式引导民间投资，”他说，“政策性银行也将继续发挥‘第二财政’作用，利用特殊的体制优势为重大投资项目实施出力。”

**全球经济难见起色，出口仍面临压力**

10月日本、欧元区制造业PMI有所回升，但美国ISM制造业PMI进口分项和澳大利亚PMI则明显下降，全球需求疲弱、新兴市场动荡仍是当前中国出口面临的重要不利因素。

海关发布新闻稿显示，前10个月中国对其最大贸易伙伴欧盟出口同比下降3.7%，对日本出口下降9%，内地对香港出口亦下降11.7%；对中国第二大贸易伙伴美国的出口同比增长仅有5.8%，对东盟出口增长4.2%。

“出口仍面临比较大压力，对经济的带动作用在明显减弱，主要是因为外需总体疲弱，而且国内出口产业竞争力也在减弱，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，“而且去年下半年出口绝对额比较高，这时候再去追求高增长是很难的。”

海关称，10月外贸出口先导指数为32.8，较9月下滑1.2。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数、新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别为32.5、30.8、36.9，分别较9月下滑1.2、1.9、1；出口企业综合成本指数为28.9，较9月上升0.4。

“出口依然低迷，反映全球经济依然难见起色...进口连续三个月保持两位数跌幅，内需低迷可见一斑，”海通证券宏观团队姜超、顾潇啸评价称。

他们认为，顺差创历史新高应是10月外汇储备止跌转增的主要原因，但国内持续降息后汇率不贬反升，也使得未来承受美国加息的压力更大，热钱流出压力仍在，为保持流动性宽松，降准仍有空间。

**外贸回落加大稳增长压力**

中国三季度GDP增速已经跌破7%，而刚刚公布的十三五规划明确提出中国经济继续保持中高速增长.国家主席习近平日前表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

张瑜、朱振鑫表示，外需回落加大四季度稳增长压力，一方面要宽货币，CPI再度回落、外汇占款收缩引起的基础货币缺口仍需对冲，考虑到人民币汇率短期企稳，在美联储加息之前，继续双降也不是没有可能。

“另一方面要宽财政，让积极的财政政策真正的‘积极’起来，副财长提及3%红线或可再探讨，暗示财政或有进一步扩张，”他们称，短期内手段主要通过盘活存量（前期沉淀财政资金流向实体）、借助金融资本加杠杆（专项债与下调固定资产资本金）、社会资本加杠杆（继续加速推进PPP）。

中国财政部副部长朱光耀此前称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

由于3%的赤字率红线和60%的负债率红线是国际公认的警戒线，对一向强调底线思给维和风险防范的中国政府而言，即使明确积极财政政策的基调，强调增支减税，但在预算安排上也从不敢轻易突破红线。（完）