中国“十三五”将推动外贸转向质量提升 放宽外资准入--高虎城

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月13日 - 中国商务部长高虎城最新表示，“十三五”（2016-2020年）时期，中国将推动外贸从数量扩张转向质量提升，从大进大出转向优进优出；同时放宽外资投资准入，有序扩大服务业开放。
人民日报周三刊登对其专访认为，中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临着诸多风险和挑战。
高虎城表示，十三五期间要加快传统出口产业转型升级，鼓励企业加大创新力度，增加研发投入，培育和发展自主品牌；壮大装备制造等新的出口主导产业，抓住新兴经济体和发展中国家工业化进程加快、基础设施建设升温的机遇，通过投资带动贸易，大力推动轨道交通、工程机械、电力设备、通信设备等装备产品出口。
还要大力发展服务贸易。在巩固运输、旅游等传统服务贸易的同时，加快发展与货物贸易相关的金融保险、物流、研发设计、营销、售后服务、咨询、法律、会计等服务贸易出口。同时要提升进口综合效益，扩大先进技术、设备、服务进口。
在利用外资方面，将继续在优化投资环境上下功夫，放宽投资准入，有序扩大服务业开放，进一步放开一般制造业，吸引外资进入高端制造业和现代农业，增强外资对华投资信心，促进利用外资稳定发展。同时，坚持引资和引技引智并举，着力提高利用外资质量。
他指出，十三五时期中国要推动国际产能和装备制造合作，深度融入全球产业链、价值链、物流链。推进与东南亚、南亚、中亚、东北亚等周边国家产能合作，争取在周边国家落地生根。
并要分类推进产业合作，装备制造业以承包工程为先导，重点面向基建投资需求旺盛的传统市场和新兴市场；引导企业集群式走出去。
高虎城表示，十三五期间还将建设好、管理好、发展好现有四个自由贸易试验区，进一步扩大开放，压缩负面清单，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，放宽市场准入，继续做好试点经验复制推广，研究扩大自由贸易试验区试点工作。
中国商务部此前称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素，但外贸趋势向好势头没有改变，外贸发展的基本面没有改变。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。