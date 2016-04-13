中国“十三五”将推动外贸转向质量提升 放宽外资准入--高虎城

路透北京4月13日 - 中国商务部长高虎城最新表示，“十三五”（2016-2020年）时期，中国将推动外贸从数量扩张转向质量提升，从大进大出转向优进优出；同时放宽外资投资准入，有序扩大服务业开放。

人民日报周三刊登对其专访认为，中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临着诸多风险和挑战。

高虎城表示，十三五期间要加快传统出口产业转型升级，鼓励企业加大创新力度，增加研发投入，培育和发展自主品牌；壮大装备制造等新的出口主导产业，抓住新兴经济体和发展中国家工业化进程加快、基础设施建设升温的机遇，通过投资带动贸易，大力推动轨道交通、工程机械、电力设备、通信设备等装备产品出口。

还要大力发展服务贸易。在巩固运输、旅游等传统服务贸易的同时，加快发展与货物贸易相关的金融保险、物流、研发设计、营销、售后服务、咨询、法律、会计等服务贸易出口。同时要提升进口综合效益，扩大先进技术、设备、服务进口。

在利用外资方面，将继续在优化投资环境上下功夫，放宽投资准入，有序扩大服务业开放，进一步放开一般制造业，吸引外资进入高端制造业和现代农业，增强外资对华投资信心，促进利用外资稳定发展。同时，坚持引资和引技引智并举，着力提高利用外资质量。

他指出，十三五时期中国要推动国际产能和装备制造合作，深度融入全球产业链、价值链、物流链。推进与东南亚、南亚、中亚、东北亚等周边国家产能合作，争取在周边国家落地生根。

并要分类推进产业合作，装备制造业以承包工程为先导，重点面向基建投资需求旺盛的传统市场和新兴市场；引导企业集群式走出去。

高虎城表示，十三五期间还将建设好、管理好、发展好现有四个自由贸易试验区，进一步扩大开放，压缩负面清单，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，放宽市场准入，继续做好试点经验复制推广，研究扩大自由贸易试验区试点工作。

中国商务部此前称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素，但外贸趋势向好势头没有改变，外贸发展的基本面没有改变。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。（完）