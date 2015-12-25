中国包括出口退税等一揽子外贸稳增长举措有望春节前推出--报载

路透北京12月25日 - 中国经济参考报周五报道，有关部门正在酝酿一揽子外贸稳增长的举措，涉及出口退税、减轻外贸企业税费负担、进一步便利化等，有望在春节(2016年2月8日)前推出。

此外，关于鼓励跨境电商、推广新型商业模式、支持外贸综合服务企业发展等的政策已经成型，也有望在近期落地。

报导援引商务部人士表示，对于外贸来说，最关键的，一头是需求，一头是竞争力。政策的制定主要从提升中国出口产品竞争力的角度出发。

相关人士称，出口退税还存在没有退到位的，税费还有进一步下降空间，便利化也仍有空间。因此下一步政策重点是进一步挖掘政策潜力，强调政策落到实处，切实发挥作用。

报道并援引商务部研究院对外贸易研究所所长李健称，中国外贸已连续四年处于个位数增长甚至更低的区间，已经步入新常态。无论是外部环境还是内部调整，都将是一个比较长期的过程，因此不能指望政策扭转外贸增速下滑的大趋势。

海关总署署长于广洲此前表示，下一步支持进出口、稳增长方面将有四大举措：落实“三互”大通关建设，推动建立全国一体化通关管理格局；鼓励和支持跨境电子商务；支持内陆、沿海区域的口岸扩大对外开放；研究降低进出口企业的税费负担，清理和规范进出口环节的收费。

中国11月进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。不过，分析人士也指出，随着价格效应逐渐消失，以及外围经济的改善，中国外贸明年可能迎来改善曙光。（完）