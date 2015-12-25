中国包括出口退税等一揽子外贸稳增长举措有望春节前推出--报载

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国经济参考报周五报道，有关部门正在酝酿一揽子外贸稳增长的举措，涉及出口退税、减轻外贸企业税费负担、进一步便利化等，有望在春节(2016年2月8日)前推出。
此外，关于鼓励跨境电商、推广新型商业模式、支持外贸综合服务企业发展等的政策已经成型，也有望在近期落地。
报导援引商务部人士表示，对于外贸来说，最关键的，一头是需求，一头是竞争力。政策的制定主要从提升中国出口产品竞争力的角度出发。
相关人士称，出口退税还存在没有退到位的，税费还有进一步下降空间，便利化也仍有空间。因此下一步政策重点是进一步挖掘政策潜力，强调政策落到实处，切实发挥作用。
报道并援引商务部研究院对外贸易研究所所长李健称，中国外贸已连续四年处于个位数增长甚至更低的区间，已经步入新常态。无论是外部环境还是内部调整，都将是一个比较长期的过程，因此不能指望政策扭转外贸增速下滑的大趋势。
海关总署署长于广洲此前表示，下一步支持进出口、稳增长方面将有四大举措：落实“三互”大通关建设，推动建立全国一体化通关管理格局；鼓励和支持跨境电子商务；支持内陆、沿海区域的口岸扩大对外开放；研究降低进出口企业的税费负担，清理和规范进出口环节的收费。
中国11月进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。不过，分析人士也指出，随着价格效应逐渐消失，以及外围经济的改善，中国外贸明年可能迎来改善曙光。（完）
(发稿 孙琦子；审校 宿泱韫/张喜良)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。