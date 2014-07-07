数据观测：中国6月外贸数据料继续改善

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 公布内容: 中国2014年6月进出口数据
* 公布时间: 6月10日（周四）
--调查结果:
指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 10.6 7.0-17.6 7.0 -3.1 22
进口(%) 5.8 -0.5-10.3 -1.6 -0.7 22
贸易顺差(亿美元) 350 290-450 359.2 271.3 19
--数据要点：
最新路透调查结果显示，中国6月进出口数据会进一步改善，一方面受去年基数影响，
另一方面稳增长扶持外贸的政策继续发酵，预计外贸形势会继续好转。出口强、进口弱的格
局料会持续。
接受调查的22位分析师调查中值显示，6月出口和进口料分别同比增长10.6%和5.8%，增
幅较上月明显增加，当月贸易顺差达350亿美元。
交通银行金融研究中心报告称，外需回暖，出口继续反弹，受益于去年同期高基数效应
的消退、外部需求的持续改善以及稳出口政策发力，预计6月出口同比增速进一步反弹至9%
，增速略高于上月。虽然完成全年增速7.5%的目标难度依然很大，但近期出口增速已经开始
趋势性反弹。
中国稍早公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，创六个月高点，而汇丰制
造业PMI也升至50.7，今年首度进入扩张区域，预示中国经济企稳回升态势基本确立。
联讯证券的报告称，本期数据回升基本是由翘尾因素带来，从后期的基数水平展望来看
，10%或将成为出口的一个新中枢位置。而人民币高估现象的反转或将给出口带来结构性的
上升动能。
报告称，本轮出口强、进口弱的格局有望维持，主要在于经济或已将转轨为外部导向性
经济体。本期进口小幅震荡，预计6月进口增幅为-1.5%，短期进口增速将维持在目前这个区
间中，四季度有受基数影响中枢下降的可能。
中信证券的报告也认为，6月外贸状况持续改善。出口方面，5月海关公布的出口先导指
标已经连续三个月提升，较4月上升0.4个百分点至42.3；6月官方PMI新出口订单指数反弹至
50%以上（50.3%），预示出口将延续环比改善趋势。
进口方面，近期稳增长政策陆续出台，经济显现企稳迹象，加之低基数效应，进口增速
料将较上月显着反弹。预计6月出口增长13%，进口增长10%，外贸顺差为352亿美元。
国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内
短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，
支持服务贸易发展。
以下为本次路透调查结果：
机构名称 出口 进口 贸易顺差
（同比%） （同比%） （亿美元）
中国银行 9.0 3.0 38.50
交通银行 9.0 8.0 31.00
中银国际 8.5 4.0 36.20
美银美林 7.0 5.0 32.10
国开证券 12.2 5.3 33.20
招商证券 10.7 7.4 34.99
民族证券 10.9 4.0 ~
花旗 8.6 5.6 33.90
中信证券 13.0 10.0 35.20
光大证券 11.0 8.0 34.80
银河证券 7.8 8.7 ~
广发银行 8.5 5.0 30.00
华宝信托 11.9 10.3 33.00
兴业银行 11.5 8.5 35.00
ING Financial Markets 10.5 8.0 33.80
摩根大通 11.8 4.8 40.80
联讯证券 12.0 -0.5 ~
瑞穗证券 11.0 6.0 37.50
上海证券 17.6 8.7 45.00
申银万国 9.3 9.5 29.00
渣打银行 9.0 5.3 35.00
瑞银 7.4 1.9 37.40
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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