数据观测：中国6月外贸数据料继续改善

* 公布内容: 中国2014年6月进出口数据

* 公布时间: 6月10日（周四）

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 10.6 7.0-17.6 7.0 -3.1 22

进口(%) 5.8 -0.5-10.3 -1.6 -0.7 22

贸易顺差(亿美元) 350 290-450 359.2 271.3 19

--数据要点：

最新路透调查结果显示，中国6月进出口数据会进一步改善，一方面受去年基数影响，

另一方面稳增长扶持外贸的政策继续发酵，预计外贸形势会继续好转。出口强、进口弱的格

局料会持续。

接受调查的22位分析师调查中值显示，6月出口和进口料分别同比增长10.6%和5.8%，增

幅较上月明显增加，当月贸易顺差达350亿美元。

交通银行金融研究中心报告称，外需回暖，出口继续反弹，受益于去年同期高基数效应

的消退、外部需求的持续改善以及稳出口政策发力，预计6月出口同比增速进一步反弹至9%

，增速略高于上月。虽然完成全年增速7.5%的目标难度依然很大，但近期出口增速已经开始

趋势性反弹。

中国稍早公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，创六个月高点，而汇丰制

造业PMI也升至50.7，今年首度进入扩张区域，预示中国经济企稳回升态势基本确立。

联讯证券的报告称，本期数据回升基本是由翘尾因素带来，从后期的基数水平展望来看

，10%或将成为出口的一个新中枢位置。而人民币高估现象的反转或将给出口带来结构性的

上升动能。

报告称，本轮出口强、进口弱的格局有望维持，主要在于经济或已将转轨为外部导向性

经济体。本期进口小幅震荡，预计6月进口增幅为-1.5%，短期进口增速将维持在目前这个区

间中，四季度有受基数影响中枢下降的可能。

中信证券的报告也认为，6月外贸状况持续改善。出口方面，5月海关公布的出口先导指

标已经连续三个月提升，较4月上升0.4个百分点至42.3；6月官方PMI新出口订单指数反弹至

50%以上（50.3%），预示出口将延续环比改善趋势。

进口方面，近期稳增长政策陆续出台，经济显现企稳迹象，加之低基数效应，进口增速

料将较上月显着反弹。预计6月出口增长13%，进口增长10%，外贸顺差为352亿美元。

国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内

短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，

支持服务贸易发展。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比%） （亿美元）

中国银行 9.0 3.0 38.50

交通银行 9.0 8.0 31.00

中银国际 8.5 4.0 36.20

美银美林 7.0 5.0 32.10

国开证券 12.2 5.3 33.20

招商证券 10.7 7.4 34.99

民族证券 10.9 4.0 ~

花旗 8.6 5.6 33.90

中信证券 13.0 10.0 35.20

光大证券 11.0 8.0 34.80

银河证券 7.8 8.7 ~

广发银行 8.5 5.0 30.00

华宝信托 11.9 10.3 33.00

兴业银行 11.5 8.5 35.00

ING Financial Markets 10.5 8.0 33.80

摩根大通 11.8 4.8 40.80

联讯证券 12.0 -0.5 ~

瑞穗证券 11.0 6.0 37.50

上海证券 17.6 8.7 45.00

申银万国 9.3 9.5 29.00

渣打银行 9.0 5.3 35.00

瑞银 7.4 1.9 37.40

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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