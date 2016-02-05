数据观测：汇率贬值显效1月出口有望好转 低基数料提振进口同比增速

--调查结果:

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -1.9 -10.0~5.9 -1.4 -3.3 26

进口(%) -0.8 -14.0~9.1 -7.6 -19.9 26

贸易顺差(亿美元) 588.5 450~682 600.9 600.3 27

--数据要点：

路透综合27家机构预测中值结果显示，去年8.11汇改后人民币贬值效果渐显，加上去年同期整体出口基数仍较低，以及部分出口可能赶在2月春节前报关，均有望提振中国2016年1月出口，但因整体外部需求仍疲软，整体表现料与去年12月相当。

预测中值结果显示，在出口仍显低迷的情况下，衰退型贸易顺差料延续，1月贸易顺差可能仍在580亿美元以上，较去年12月略低。虽内需依旧不足，中国经济增长仍面临下行压力，但1月进口同比在低基数推动下料明显转好，观测中值已经离转正很近。

“展望1月份，（内地）对香港进出口料延续去年12月的改善趋势，这应与近期人民币贬值导致的套利活动有关。”海通证券宏观团队指出，“另外由于去年同期低基数效应，短期出口改善有望持续，预计2016年1月出口增速6.8%。”

交通银行金融研究中心认为，近期美欧经济温和复苏、前期人民币贬值效果显现均对出口形成利好；近期国内密集出台了一系列外贸稳增长措施、中韩和中澳自贸协定接连落地，出口总体环境有所改善。

去年人民币对美元即期累计下跌近4.5%，今年一月份继续下跌近1.5%；人民币兑美元中间价则跌幅超过5.5%；人民币对美元中间价去年初至今年一月底累计跌幅更是超6.6%。1月监管层继续严格监管非法资金流出，且对离岸人民币进行干预，两地价差有所收窄。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩则表示，随着离岸、在岸人民币汇差的收窄，以及国内政策对转口贸易价差进行限制等加大力度监管虚假贸易的措施出台，类似12月数据中可能的虚假贸易因素可能会明显收敛，1月出口仍难明显改善。

进口方面，因中国经济仍面临下行压力，内需疲软加上大宗商品价格低迷，决定进口状况难现明显起色，但去年进口基数整体较低，这为进口增速回升提供可能。

“全球大宗商品价格下降对于进口的负面影响有望降低，进口数量平稳增长部分地抵消了进口价格深跌的影响。”交行连平指出，“同时去年相对较低的基数为今年进口增速改善提供了较好基础，预计1月进口增速将升至0左右。”

从全年角度看，海通证券认为，中国仍维持第一大出口国地位，但2015年以来全球贸易显着萎缩，外贸前景依然不佳，全球经济依然疲弱，今年整体外需回暖空间有限。

中国商务部日前表示，去年12月中国和香港贸易数据出现较大差异，主要原因在于两地统计口径不同，汇率折算率不同等因素，当月的贸易数据从总体上看是基本正常的。（完）