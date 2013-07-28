中欧达成光伏贸易协议 避免贸易战扩大

* 欧盟与中国双方同意的最低进口价格接近现货价

* 中国获准提供可满足欧盟近半数消费量的供应

* 历经六周谈判后最终达成协议，避免贸易战扩大

路透布鲁塞尔/北京7月27日 - 中国与欧盟周六就管制中国光伏面板进口达成协议，平息双方迄今为止最大的贸易争端，避免贸易战扩大至红酒或钢铁等商品领域。

历经六周的谈判后，欧盟和中国贸易官员透过电话达成协议，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。

欧洲计划从8月6日起对自中国进口的光伏面板征收高额关税，但此举恐会招致中国领导人不满，并影响与中国的商业关系。以德国为首的欧盟成员国政府反对这项计划，最终双方达成了妥协。

“我们找到一个友好的解决方法，”欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)说。“我对中国光伏面板进口商提出的价格保证感到满意。”他指的是中国进口光伏面板的最低价格。

中国商务部发言人沈丹阳对这项协议表示欢迎，称赞这是“积极且富有建设性的结果。”

欧盟一位外交消息人士称，根据此项光伏协议，双方同意的价格为每瓦特0.56欧元，根据光伏交易平台pvXchange，这个价格接近7月欧洲市场的中国光伏面板现货价。

根据协议，若以去年的水平为基准，中国将获准提供可满足约半数欧洲光伏面板需求的供应。这位消息人士说，欧盟2012年消费量为约150亿瓦特，根据协议中国将可提供70亿瓦特而无需缴纳关税。

但欧盟部分光伏制造商对此协议并不满意，他们认为协议的最低价格仍然构成倾销行为，并指责欧盟执委会未能保护欧洲产业，破坏了欧盟法律。

欧洲光伏制造商协会EU ProSun称，将向卢森堡的欧洲法院就这项协议提起上诉。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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