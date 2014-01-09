中国拟出台服务贸易促进政策

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海1月9日 -新一轮服务贸易促进政策有望近日出台。中国证券报周四报导，从上海自贸区建设方案看，服务外包将成为新一轮服务贸易促进政策支持的重点。
该报援引业内人士表示，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道；引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务外包发展领域。
为加快培育一批具备国际资质和品牌的服务外包企业，除有望出台支持企业直接上市融资的政策之外，减轻企业税负的措施也有望推出。相关部门有望对符合条件的“营改增”行业服务出口实行优惠税率。
中国商务部最新统计数据显示，2013年1-11月，共签订承接服务外包合同143,856份，合同金额831.6亿美元，同比增长60.6%；其中，承接国际服务外包合同金额534.1亿美元，同比增长47.8。（完）
(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。