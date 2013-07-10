中国外贸形势严峻 人民币升值步伐或放缓

图为透过眼镜看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

* 6月出口同比降3.1%，为17个月来首次下滑

* 进口同比减0.7%，因大宗商品价格下滑及内需不旺

* 外贸形势严竣，人民币升值步伐或放慢

采写 北京中文部；撰写 沈燕

路透北京7月10日 - 中国挤干贸易数据水分后的6月进出口录得双双负增长，显示人民币升值过快及劳动力成本上升，对中国外贸企业出口的影响愈发明显，而内需的疲弱也与目前经济仍在下行的整体态势相吻合。

分析人士并认为，外贸罕见的双负增长凸显经济形势严峻，下半年外贸形势仍难乐观，预计出口增速或呈个位数，而人民币升值步伐也会因此放慢。

“(出口)时隔17个月再度出现负增长，显示外贸形势很严竣，对宏观经济的预期也会有所改变。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。

中国海关发言人郑跃声在新闻发布会上指出，从出口来讲，决定性因素还是国际市场上的需求，也有自身提高产品竞争力的问题。中国已确定对外贸易要转变发展方式，调整商品结构一系列措施。所以可能中国外贸特别是出口的发展根本的出路在于调结构、转方式。

“总体来看今年上半年，中国对外贸易的表现在世界主要经济体当中仍然是最好的，...下半年的进出口，仍然面临着比较严峻的困难和挑战。在当前经济发展过程中，两难或多难的情况是普遍存在的。”他说。

中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。6月贸易顺差为271.3亿美元，路透调查预估中值为顺差270亿美元。

中国上半年出口则同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。

欲浏览中国进出口图表，请点选 link.reuters.com/naj59t

中国6月疲弱贸易数据发布后，亚洲股市削减涨幅，美元指数则徘徊三年高位附近，澳元和新西兰元则回吐近期涨幅。中国股市沪综指.SSEC亦一度下挫，但之后则因技术性反弹早市收涨0.39%；人民币兑美元即期周三早盘则走弱。

**意料中的疲弱**

尽管从数据看，6月进出口增幅均低于预期，但放在中国经济增速放慢的大背景，以及前期贸易套利导致进出口数据大起大落，当月疲弱的贸易数据亦不让人意外。

“进口数据与我们的预期相差不大，我们预计是基本持平，国内外需求没有多大变化，虽然美国很多经济指标超预期，但主要是资产价格和经济预期的改善，需求层面没有太大变化，欧洲也大致处于紧缩状态，对需求拉动也有限。”湘财证券宏观策略部副经理罗文波称。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，由于一季度贸易数据水份太大，这两个月虽然挤干水分，但多少会影响对整体外贸形势的判断，甚至不排除挤水分挤过的现象，因此6月进出口下降也不足为奇。

郑跃声在解释贸易数据下降的原因时也提到，外部市场需求持续低迷，抑制中国出口的进一步扩大；汇率、劳动力工资等出口成本在持续上升，加大了出口企业的出口难度；贸易摩擦频发且多样化，也让中国的贸易环境出现一些恶化，并对中国相关优势产品的出口造成较大影响。

根据国际清算银行的数据显示，今年5月底，人民币实际有效汇率为116.3，较去年底已升值5.6%。与此同时，国内劳动力成本在继续增加，今年上半年已经有多个省市区先后上调最低工资标准。6月底的调查结果显示，仍然有70.5%和59.8%的企业反映劳动力、汇率成本在增加。

此外，国内工业生产放缓，抑制原材料的进口需求,以及今年全球大宗商品价格明显下降，也使得中国进口增速出现负增长。

**人民币升值步伐或放慢**

外贸数据欠佳也显示中国经济下行压力增大。分析师认为，由于汇率因素对外贸企业影响较大，且世界经济形势影响国际资金流向正在出现变化，热钱流入中国的压力在减轻，放缓人民币升值压力不失为帮助外贸企业的良方。

中国将于下周一(15日)公布二季度GDP数据。路透调查显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。

牛犁就认为，上半年人民币基本都是单边升值且太快，而外贸企业现在的利很薄，加上原料人工成本上升等因素，企业竞争力明显下降，“下半年升值应该放慢，尤其目前国际形势已经发生变化了，就是人民币不升值也不会给其它国家提供口实。”

华宝信托宏观分析师聂文也认为，贸易数据远低于市场预期，整个出口情况比较差，外需疲软，对国内经济很不利，经济下行压力很大。

国务院总理李克强稍早表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务，“宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。”

聂文并特别指出，前一段时间新兴国家货币贬值，人民币却在升值，对出口影响比较大，这也是一个警醒。另外国内6月资金面偏紧，票据贴现利率上升太高，对出口企业也不利。因此政策方面还是需要适当松一下，对于汇率，央行可能未来还是维稳略贬更有益。

渣打银行宏观经济师李炜则认为，中国主要出口国的经济状况在5-6月并未恶化，相反是有所改善的，所以6月贸易数据不能真实反映出口表现，上半年出口10.4%的增速更接近中国出口的真实水平。

“预计监管层未来将有意放缓人民币升值步伐，至少市场预期会贬值，可能推低人民币价格。”李炜称。(完)

(审校 张喜良)

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