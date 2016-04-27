中国3月国际货物和服务贸易顺差环比收窄逾六成--外管局（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京4月27日 - 受货物贸易顺差大幅收窄影响，3月中国国际货物和服务贸易顺差已经降至1月的十分之一。分析人士预计，随着内需改善以及“中国因素”对商品价格的带动可能同时出现，今年货物与服务贸易顺差收窄趋势料延续。
市场人士并指出，中国服务贸易逆差状况在短期内料维持在负区间内，甚至逆差规模可能小幅扩大，这是一个长期趋势。
“货物和服务贸易顺差大幅收窄，主要是货物贸易顺差收窄导致，这个趋势会持续，但幅度会有所波动。”招商证券宏观分析师闫玲对路透表示。
中国国家外汇管理局周三称，中国国际收支口径下的3月国际货物和服务贸易顺差36亿美元，较2月大幅收窄逾六成，较1月的350亿美元差距则更大；其中，3月服务贸易逆差210亿美元，较上月扩大逾三成。
数据并显示，3月服务贸易逆差的主要来源仍就是旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额。其中旅行差额占据整个服务贸易逆差的91%，另外两项占据贸易逆差额的近25%水平。
自从2014年外管局公布明细数据以来，可以明显看出，旅行差额在稳步上升，2014年平均逆差额为94.60亿美元，但到2015年升至159亿美元，升幅近七成。
而中国2016年一季度平均旅行差额上升至184.3亿美元，一季度累计服务贸易逆差升至577亿美元。另外，3月国际货物贸易顺差为246亿美元，较上月259亿美元小幅收窄；一季度货物贸易累计顺差为1,062亿美元。
中国2月的国际货物和服务贸易顺差为99亿美元，其中服务贸易逆差为160亿美元。
商务部新闻发言人沈丹阳日前例行新闻发布会上透露，世界贸易组织最新发布的报告显示，2015年中国服务进出口总额继续保持世界第二，其中服务出口居第五位，服务进口居第二位。中国服务进出口额7,130亿美元，占世界服务进出口额比重为7.7%，较上一年提升1.4个百分点。
以美元计价中国3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 林高丽/杨淑祯)
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