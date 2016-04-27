中国3月国际货物和服务贸易顺差环比收窄逾六成--外管局（更新版）

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路透北京4月27日 - 受货物贸易顺差大幅收窄影响，3月中国国际货物和服务贸易顺差已经降至1月的十分之一。分析人士预计，随着内需改善以及“中国因素”对商品价格的带动可能同时出现，今年货物与服务贸易顺差收窄趋势料延续。

市场人士并指出，中国服务贸易逆差状况在短期内料维持在负区间内，甚至逆差规模可能小幅扩大，这是一个长期趋势。

“货物和服务贸易顺差大幅收窄，主要是货物贸易顺差收窄导致，这个趋势会持续，但幅度会有所波动。”招商证券宏观分析师闫玲对路透表示。

中国国家外汇管理局周三称，中国国际收支口径下的3月国际货物和服务贸易顺差36亿美元，较2月大幅收窄逾六成，较1月的350亿美元差距则更大；其中，3月服务贸易逆差210亿美元，较上月扩大逾三成。

数据并显示，3月服务贸易逆差的主要来源仍就是旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额。其中旅行差额占据整个服务贸易逆差的91%，另外两项占据贸易逆差额的近25%水平。

自从2014年外管局公布明细数据以来，可以明显看出，旅行差额在稳步上升，2014年平均逆差额为94.60亿美元，但到2015年升至159亿美元，升幅近七成。

而中国2016年一季度平均旅行差额上升至184.3亿美元，一季度累计服务贸易逆差升至577亿美元。另外，3月国际货物贸易顺差为246亿美元，较上月259亿美元小幅收窄；一季度货物贸易累计顺差为1,062亿美元。

中国2月的国际货物和服务贸易顺差为99亿美元，其中服务贸易逆差为160亿美元。

商务部新闻发言人沈丹阳日前例行新闻发布会上透露，世界贸易组织最新发布的报告显示，2015年中国服务进出口总额继续保持世界第二，其中服务出口居第五位，服务进口居第二位。中国服务进出口额7,130亿美元，占世界服务进出口额比重为7.7%，较上一年提升1.4个百分点。

以美元计价中国3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元。（完）