中国完成全年外贸增长8%目标不是没可能--商务部发言人（更新版）

(新增细节及背景)

路透北京11月19日 -中国商务部发言人沈丹阳周二称，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。

他在商务部例行记者会上提到，在扩大开放、投资准入方面的改革方面，商务部将加快推动统一内外资法律法规，保持外资政策稳定、透明、可预期。

“推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域，以及进一步放开钢铁、化工、汽车等一般制造业领域的外资准入限制，包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制。”沈丹阳称。

他指出，鼓励跨国公司在华设立地区总部、研发中心、采购中心、财务管理中心等功能性机构，鼓励外资投向科技中介、创新孵化器、生产力中心、技术交易市场等公共科技服务平台建设。

刚刚发布的十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题决定明确提出，放宽投资准入，统一内外资法律法规，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，进一步放开一般制造业。加快海关特殊监管区域整合优化。

**完成年度外贸增长目标有可能**

谈及10月份外贸出口增速反弹，沈丹阳认为原因有两个，一是不久前国务院出台的进出口稳增长、调结构的政策效应继续显现。另外全球经济近期稍有回暖。10月当月，中国对美国、欧盟、东盟的出口增长明显，对日本出口也恢复了增长。

2013年前10个月，中国进出口总值21.16万亿元人民币（折合3.4万亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长7.6%。其中出口增长7.8%；进口增长7.3%；贸易顺差1.25万亿人民币（折合2,004.6亿美元）,扩大12%。

"由于今年1-10月进出口已经实现了7.6%的增长，离8%的目标并不太远，因此，我认为经过艰苦的努力，实现8%的预期目标也并非完全不可能。“沈丹阳称。

他指出，从先行指标来看，今年以来外贸发展面临的外部需求乏力、综合成本攀升、国际竞争激烈等多方面压力没有根本减弱，进出口形势依然比较严峻。

“刚刚结束不久的第114届广交会情况来看，本届广交会到会客商累计18.96万人次，比2013年春交会同期下降了6.5%，与2012年秋交会基本持平。”他指出，受人民币持续升值和劳动力成本上升影响，企业接单信心不足，出口成交仅316.9亿美元，比2013年春交会下降10.9%，比2012年秋交会下降3%。

成交订单中，6个月以内的中短单占比高达83.8%，6个月以上的长单仅占16.2%。

他表示，分析未来两个月乃至更长一段时间，中国外贸还将面临持续的、多方面的困难。主要包括外需的复苏还不确定，国内综合成本不断攀升，继续困扰出口企业，国际市场竞争加剧，产业和订单对外转移加快。

他指出，人民币汇率升值挤压出口企业的利润。1-9月人民币名义有效汇率已经升值了6.26%，实际有效汇率升值6.63%。人民币快速升值对出口企业利润形成比较大的影响。

另一方面，劳动力等成本上升也给出口企业带来很大的压力。中国主要出口行业沿海地区的劳动力月平均工资已经超过了3,000元，是印尼、越南等地的2-3倍。而融资难、贷款贵也是中小出口企业面临的突出的矛盾。

他谈到，去年最后两个月特别是12月基数比较高，也会影响今年的进出口增速。今年外贸转方式、调结构的主要任务基本上是可以实现的，完成全年外贸8%的增速难度虽然比较大但不是没可能。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。