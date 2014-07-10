中国6月外贸数据中规中矩缺乏亮点 下半年政策支持不可缺（更新版）

路透北京7月10日 - 中国6月进出口同比双双录得个位数增长，却均逊于预期。中规中矩缺乏亮点的数据显示显示内外需仍乏力，寄望外贸成为拉动经济的强劲动力并不现实。

而上半年进出口同比仅增1.2%，与全年7.5%的目标也相去甚远，要完成全年外贸目标的任务比较艰巨，也昭示回升基础并不牢固的外贸以及中国整体经济形势下半年仍依赖于政策的支持。

中国国际经济交流中心研究员王军称，“6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实，至少不要拖后腿。内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。”

中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。

上半年来看，中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。

欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选(bit.ly/1w3ib55)。

**出口拉动经济寄望不宜过高**

尽管有基数等诸多因素影响，欧美等发达经济体的复苏对中国外贸趋稳向好有拉动作用，但结合整体数据看，内外需疲弱的现状并没有明显改变。

首创证券研究所所长王剑辉认为，最新外贸数据显示，欧美发达经济体的经济复苏对新兴经济体的拉动作用已经明显减弱，这也和发达国家自己的经济结构调整有关，比如美国就更强调产业回流。所以，未来中国不应该再对出口的拉动作用有过高的期待，还是应该把重点放在内需拉动上。

他认为，目前对出口的刺激政策已经出了不少，认为目前并不需要进一步出台刺激政策。前一段时间人民币的贬值已经授人口实，如果继续加大对出口的补贴，只会引发贸易摩擦的升级。另一方面，过于依赖出口，也不利于目前中国正在进行的产业升级。

西南证券宏观分析师刘峰也表示，本次公布的贸易数字和PMI、工业企业利润等指标相协调，可以看出外部环境持续改善的积极作用。从美国的消费、新建房屋、失业率数据可以看出，美国经济已经进入稳定的复苏通道。美国目前充当世界经济的发动机，带动周边其他国家和产业稳步增长。

“在出口方面，中国也有新亮点。除了传统的劳动密集型产品出口保持高位，机械装备出口也快速增长。这和李克强总理之前的外交努力分不开。此外，之前国家出台的促进贸易和中小企业减负政策，也对贸易增长形成利好。”刘峰称。

至于下半年的外贸形势，分析师们提到，稳外贸政策的持续落实有助于下半年外贸形势的进一步好转，但要实现全年外贸增长目标并不容易。

“外部需求将进一步改善，有利于外贸行业企稳向好，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年。”海关总署发言人郑跃声在数据发布会上表示，但因面临诸多不利条件，中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务。

王军就认为，从下半年看，还需要政策支持，因为本身经济回升的基础不牢，且上半年的刺激政策都比较温和，目前经济对政策的依赖度还比较大，因此下半年的支持政策不能“撤火”，否则会比较危险。

中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤预计，下半年进出口料保持平稳，根据现在国际国内形势，百分之六七的出口增速应该说是正常的情况，符合大家的预期。考虑到上半年的增速情况，全年7.5%的外贸增长目标实现起来还是有一定的困难。（完）

(发稿 北京中文部; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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