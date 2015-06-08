中国5月进出口双降顺差扩大 内需堪忧二季度GDP破七可能增大

(新增更多评论和数据细节)

路透北京6月8日 - 中国5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，预计本周即将出炉的通胀及经济运行数据亦难以乐观，中国二季度国内生产总值(GDP)跌破7%的机率增大。

中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降17.6%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降10.7%。当月贸易顺差594.88亿美元，高于路透预估中值449.5亿美元。

“虽然5月份出口降幅较上月略有收窄，但进口降幅继续扩大，进出口延续双降态势，尤其是4月份以来国际油价有一定回升，但国内的进口并没有明显改善，显示内外需疲弱的格局没有根本改变。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，结合4月份数据预判，加大二季度GDP破七的可能性。

中国出口数据已连续三个月负增长，5月同比降幅较前月有所收窄，有分析人士指出这体现了出口低位有所企稳，但全球经济的复苏仍较乏力。

从分项数据看，前五个月，在出口方面，对美国和东盟出口分别增长8.9%和9.9%，对欧盟、日本、香港出口分别下降2.2%、11.3%和9.2%。

申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇认为，出口整体偏弱，主要是因为全球经济疲软，美国虽然有复苏但还不牢固，新兴市场受到发达国家震荡的影响也不及预期，导致中国出口持续低迷。

“IMF此前再度下调经济成长率预测，外需整体疲弱，意味着拉动中国经济三驾马车中的一驾已经成为经济的拖累。”他说道。

海关调查显示未来出口前景仍不太乐观。海关新闻稿称，中国外贸出口先导指数持续下滑。5月中国外贸出口先导指数为35，较4月份回落0.9，连续3个月下滑，表明今年年中出口压力仍然较大。

中国进口降幅大于预期，令亚洲股市周一延续跌势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%；人民币兑美元即期CNY=CFXS早盘小幅走低，中间价继续小幅贬值。交易员表示，中国5月贸易数据对汇价影响有限，不过红利月期间人民币面临购汇需求带来的贬值压力。

欲览中国进出口增速及顺差图表，请点选：link.reuters.com/paq84w

**内需低迷呼唤宽松政策**

在大宗商品价格有所回升的情况下，中国5月进口同比跌幅再度扩大，连续七个月负增长。内需表现羸弱加剧二季度经济下行的担忧，对政策进一步放松的预期则继续升温。

中国国际经济交流中心研究员王军表示，5月份的贸易数据应该说很差，虽然出口降幅收窄，但进口幅降却扩大，一方面与人民币升值对外贸企业的影响有直接关系，另一方面也显示国内需求很弱，经济尚没有企稳。

“估计稳增长的政策会继续加力，包括扩大投资，刺激消费，以及货币政策松动等。”他说道。

交银资管高级分析师陈鹄飞也指出，面对内需不足进口依然疲弱、低通胀压力持续加大、金融机构超储率被动抬升的不利冲击，通过进一步降息并适时全面放开存款利率上限，将既有利于降低实体经济的融资成本、刺激融资需求，又可推动商业银行进一步增强负债能力、主动改革创新。

中国一季度GDP同比增长7.0%，增速为六年低点。在经济下行压力不断加大的情况下，稳增长的政策力度在5月继续加码，除降息25个基点外，还力推基建项目，放松地方融资限制条件。

民生证券宏观分析师朱振鑫称，5月进口大幅弱于预期，在国内需求低迷和产能过剩的双重压力之下，企业仍以去原料库存为主，铁矿石、煤炭、铜等主要大宗商品进口的数量持续下行。

他指出，增长引擎青黄不接的局面没有改变，私人部门受制于房地产，公共部门受制于反腐、收入下滑和举债约束，出口又受制于内外再平衡压力，所以下半年经济依然压力山大，稳增长政策不会退出。

具体来看，一是继续货币宽松，方式上从加水过渡到加面，从短端转向长端，PSL、再贷款可期。二是加快推进PPP等新融资模式，支持基建投资，疏通货币政策传导机制。

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 中文新闻部；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。