版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 13:19 BJT

中国5月进出口双降顺差扩大 内需堪忧二季度GDP破七可能增大

中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降17.6%，贸易顺差594.88亿美元。5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，预计本周即将出炉的通胀及经济运行数据亦难以乐观，中国二季度国内生产总值(GDP)跌破7%的机率增大。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐