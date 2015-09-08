中国8月出口降幅收窄但进口意外大跌 稳增长政策亟待落实（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京9月8日 - 受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。
中国进出口形势不容乐观，全年6%增长目标已经很难实现。基于国内经济面临较大下行压力，稳增长政策亟待落实，宽松货币同时还需要积极财政的配合。
“出口下滑幅度还是比较大，除了基数的因素，也反映出外需非常疲弱，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，“今年全球出口额很有可能是零增长甚或负增长，即便有增长，幅度也是非常轻微的。”
他并指出，进口已经持续了很久的负增长，降幅非常大，主要是大宗商品价格大幅度下跌，国内需求乏力，去产能压力较大，国内产业向海外迁移等也加剧国内需求疲弱的局面。
中国海关周二公布，8月美元计价出口同比下降5.5%，进口同比降13.8%；路透调查预估中值分别为下降6%和下降8.2%。当月贸易顺差602.36亿美元，路透调查中值为482亿美元。
海关并公布，8月外贸出口先导指数持续下滑，较7月回落0.1至34，已连续六个月下滑，表明四季度出口压力仍然较大。
“目前经济处在转型期，面临明显的下行压力，无论投资还是出口压力都比较大；增长动能正在逐渐向第三产业转移，如果消费和服务业能稳住的话，经济保持7%左右增速还是没问题的，”刘学智说。
事实上，从去年下半年到现在稳外贸政策频出，无论是简政放权，还是减免税费、简化通关手续等都已出台，但作用却不是特别明显，其关键原因还是整体外需比较疲弱。东南亚一些跟中国出口同质化程度较高的地区亦面临出口压力。
以印度为例，该国尚未公布8月贸易数据，但其7月出口同比下降10.3%，为连续第八个月下降；进口下降10.28%。再看台湾，稍早数据显示其8月出口金额较上年同期跌14.8%，进口则较上年同期减16.7%。
数据公布后，中国股市沪综指.SSEC走跌，早盘收挫1.38%；对中国经济敏感的澳元/美元盘旋在近期低点附近。但数据对人民币汇率影响有限，人民币/美元即期最新报6.3684元，数据发布前报6.3681。
**稳增长政策亟待落实**
“从未来趋势看，进出口不太乐观，我们原本预计出口(增速)全年在2-3%，进口-10%左右，现在看来可能会进一步下调，”中银国际宏观分析师叶丙南称。
他表示，贸易数据支撑政策进一步宽松，更多需要财政政策的配合，政府应增加杠杆，中央增加赤字和发债规模，地方则扩大债务置换规模。此外，由于贸易顺差是衰退式上升，短期内不会对人民币有强支撑。
“人民币当前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难以消退。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮说。
申万宏源宏观团队在数据快速点评中称，8月贸易顺差高企，对三季度经济起到一定支撑作用，但是衰退性顺差扩大表明当前进出口形势仍不容乐观，稳增长政策亟待落实。
该团队认为，外部需求总体呈现低位徘徊态势，短期很难看到明显改善，预计年内出口压力仍较大，而人民币贬值对出口刺激效应的释放仍需一段时间。
“当前出口维持弱势导致年内保增长压力较大，后期一方面有待进一步落实各项促进进出口的措施，另一方面也有待财政和货币政策继续加码为经济托底，”申万宏源称。
中国国家统计局昨日公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。
不过中国财政部长楼继伟日前表示，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；中国不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。
“稳增长加码，以托底经济。短期出口延续弱势，金融业对GDP的贡献回落，下半年还需基建加码稳增长，”民生证券宏观研究团队称，具体来看一是继续货币宽松，从“加水”过渡到“加面”，从短端转向长端；二是加快推进PPP(政府和社会资本合作)等新融资模式，疏通货币政策传导机制。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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