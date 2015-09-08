中国8月出口降幅收窄但进口意外大跌 稳增长政策亟待落实（更新版）

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路透北京9月8日 - 受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。

中国进出口形势不容乐观，全年6%增长目标已经很难实现。基于国内经济面临较大下行压力，稳增长政策亟待落实，宽松货币同时还需要积极财政的配合。

“出口下滑幅度还是比较大，除了基数的因素，也反映出外需非常疲弱，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，“今年全球出口额很有可能是零增长甚或负增长，即便有增长，幅度也是非常轻微的。”

他并指出，进口已经持续了很久的负增长，降幅非常大，主要是大宗商品价格大幅度下跌，国内需求乏力，去产能压力较大，国内产业向海外迁移等也加剧国内需求疲弱的局面。

中国海关周二公布，8月美元计价出口同比下降5.5%，进口同比降13.8%；路透调查预估中值分别为下降6%和下降8.2%。当月贸易顺差602.36亿美元，路透调查中值为482亿美元。

海关并公布，8月外贸出口先导指数持续下滑，较7月回落0.1至34，已连续六个月下滑，表明四季度出口压力仍然较大。

“目前经济处在转型期，面临明显的下行压力，无论投资还是出口压力都比较大；增长动能正在逐渐向第三产业转移，如果消费和服务业能稳住的话，经济保持7%左右增速还是没问题的，”刘学智说。

事实上，从去年下半年到现在稳外贸政策频出，无论是简政放权，还是减免税费、简化通关手续等都已出台，但作用却不是特别明显，其关键原因还是整体外需比较疲弱。东南亚一些跟中国出口同质化程度较高的地区亦面临出口压力。

以印度为例，该国尚未公布8月贸易数据，但其7月出口同比下降10.3%，为连续第八个月下降；进口下降10.28%。再看台湾，稍早数据显示其8月出口金额较上年同期跌14.8%，进口则较上年同期减16.7%。

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC走跌，早盘收挫1.38%；对中国经济敏感的澳元/美元盘旋在近期低点附近。但数据对人民币汇率影响有限，人民币/美元即期最新报6.3684元，数据发布前报6.3681。

**稳增长政策亟待落实**

“从未来趋势看，进出口不太乐观，我们原本预计出口(增速)全年在2-3%，进口-10%左右，现在看来可能会进一步下调，”中银国际宏观分析师叶丙南称。

他表示，贸易数据支撑政策进一步宽松，更多需要财政政策的配合，政府应增加杠杆，中央增加赤字和发债规模，地方则扩大债务置换规模。此外，由于贸易顺差是衰退式上升，短期内不会对人民币有强支撑。

“人民币当前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难以消退。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮说。

申万宏源宏观团队在数据快速点评中称，8月贸易顺差高企，对三季度经济起到一定支撑作用，但是衰退性顺差扩大表明当前进出口形势仍不容乐观，稳增长政策亟待落实。

该团队认为，外部需求总体呈现低位徘徊态势，短期很难看到明显改善，预计年内出口压力仍较大，而人民币贬值对出口刺激效应的释放仍需一段时间。

“当前出口维持弱势导致年内保增长压力较大，后期一方面有待进一步落实各项促进进出口的措施，另一方面也有待财政和货币政策继续加码为经济托底，”申万宏源称。

中国国家统计局昨日公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

不过中国财政部长楼继伟日前表示，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；中国不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。

“稳增长加码，以托底经济。短期出口延续弱势，金融业对GDP的贡献回落，下半年还需基建加码稳增长，”民生证券宏观研究团队称，具体来看一是继续货币宽松，从“加水”过渡到“加面”，从短端转向长端；二是加快推进PPP(政府和社会资本合作)等新融资模式，疏通货币政策传导机制。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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