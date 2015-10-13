人民币汇改促9月中国出口改善 外贸整体前景难言乐观（更新版）

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路透北京10月13日 - 人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。

尽管随着前期稳增长政策逐步发挥效应，官方预计四季度外贸有望改善，但在外围经济形势不佳，全球贸易保护主义抬头的背景下，整体外贸前景难言乐观，经济稳增长还得从内需着手。

海关总署新闻发言人黄颂平表示，今年以来一系列外贸稳增长政策措施陆续出台，目前政策效果正在逐步显现。“初步预测，如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计四季度外贸进出口总体情况比三季度要好，出口增速有望回升，进口量降幅将有可能收窄。”

中国海关周二公布，以美元计价9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。路透调查预估中值分别为下降6.3%和下降15%。9月外贸出口先导指数为34，较8月持平，结束此前六个月下滑走势。

恒丰银行金融市场总部研究员蔡浩认为，9月出口同比明显超出预期和前值，这或表明8月中旬人民币大幅贬值和月末货币政策“双降”对出口贸易产生了良好效果 。但鉴于美国、欧洲和新兴市场不稳定因素仍存，就此判定出口形势好转或为时尚早。

8月11日中国央行宣布完善人民币中间价形成机制，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。8月人民币对美元中间价下跌4.26%，即期下跌2.61%。

黄颂平在国新办发布会上强调，今年以来劳动力成本上升和人民币升值损害了出口企业竞争力，而8月人民币贬值对出口产生了正面作用。“汇率调整对中国的出口利好，因此趋势是向好的。”

在中国出口下滑态势缓解的同时，进口仍深陷衰退之中，因国内需求低迷，产能过剩，加之大宗商品价格继续走低。

这也令衰退型贸易顺差维持在纪录高位附近。当月以人民币计的贸易顺差3,762亿人民币，刷新纪录新高；以美元计则为603.4亿美元，仅次于2月创出的纪录高位606.2亿美元。

民生证券宏观团队的朱振鑫、张瑜指出，贸易顺差扩大理论上有助于扩大外汇净收入，提振市场对人民币汇率的信心，但实际运行中对汇率的支撑作用有限，主要是目前人民币贬值预期已经形成，企业和居民的结汇意愿不强，结售汇逆差和贸易顺差并存的局面将会持续。

市场反应方面，人民币/美元即期虽然开盘震荡走弱，但创新高的贸易顺差还是对人民币汇率构成了一定支撑。人民币兑美元周一大涨逾两百点，收盘创逾两个月新高，收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点子，中间价亦续刷新两个月新高，已提前对贸易数据有所反应。

**四季度稳增长关键仍是内需**

尽管出口较前两月有所改善，四季度也有望向好，但分析人士认为，考虑到全球经济增长整体乏力，中国对外贸前景仍不可抱有太高期望。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊认为，9月贸易数据本质上依然属于内需弱于外需所造成的衰退式贸易顺差。不论从OECD领先指数，还是波罗的海乾散货指数，还是出口PMI等各项领先指数来看，全球经济依然疲弱，并不支撑未来中国出口将持续改善，因此未来出口形势依旧不乐观。

“虽然政府最近连续出台了稳定对外贸易的相关政策，但我们认为稳增长的关键还是要从内需着手，在确保消费作为增长稳定器的作用不变的同时，加大固定资产投资，特别是对政策相对敏感的基建投资。”章俊表示。

民生证券宏观团队的朱振鑫、张瑜也指出，中长期来看，即便人民币大幅贬值，出口也不能成为增长主力。一是全球人口老龄化推动发达国家储蓄-投资缺口收窄，全球贸易再平衡；二是国内劳动力成本优势持续弱化；三是全球贸易保护主义抬头，TPP+TTIP等新贸易规则将对中国出口带来挑战。

他们认为，从国内的宏观调控来看，出口部门不可能接过金融部门的接力棒，中央有必要在四季度加力稳增长。一是继续保持宽松的货币政策，CPI再度回落（猪价压力缓解），人民币企稳下资本外流压力暂缓，前期的宽松掣肘已打开，在三季度GDP破7的倒逼下，四季度降息降准一定会出现，考虑到人民币汇率短期企稳，降息可能比降准来的更快。二是加大力度稳投资。通过专项建设基金、PPP等投融资模式推进铁路、地下管廊、棚改等重点基建项目建设。

10月5日，美国等12国经贸部长发表联合声明，宣布《跨太平洋伙伴关系协定》（以下简称TPP）谈判结束，引发境内外舆论高度关注和热议。中国商务部长高虎城部长就此表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。

“由于TPP达成框架协议，中国需要加大对外开放，加大对重大贸易伙伴国双边自由贸易协定的签订，并采取更多的政策扶持措施，来稳定外需、稳定经济。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，他并指出，整个经济形势还有不确定性，主要机构纷纷下调世界经济增长预测，所以，不应该因为出口跌幅小于预期而乐观。（完）