人民币汇改促9月中国出口改善 外贸整体前景难言乐观（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京10月13日 - 人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。
尽管随着前期稳增长政策逐步发挥效应，官方预计四季度外贸有望改善，但在外围经济形势不佳，全球贸易保护主义抬头的背景下，整体外贸前景难言乐观，经济稳增长还得从内需着手。
海关总署新闻发言人黄颂平表示，今年以来一系列外贸稳增长政策措施陆续出台，目前政策效果正在逐步显现。“初步预测，如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计四季度外贸进出口总体情况比三季度要好，出口增速有望回升，进口量降幅将有可能收窄。”
中国海关周二公布，以美元计价9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。路透调查预估中值分别为下降6.3%和下降15%。9月外贸出口先导指数为34，较8月持平，结束此前六个月下滑走势。
恒丰银行金融市场总部研究员蔡浩认为，9月出口同比明显超出预期和前值，这或表明8月中旬人民币大幅贬值和月末货币政策“双降”对出口贸易产生了良好效果 。但鉴于美国、欧洲和新兴市场不稳定因素仍存，就此判定出口形势好转或为时尚早。
8月11日中国央行宣布完善人民币中间价形成机制，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。8月人民币对美元中间价下跌4.26%，即期下跌2.61%。
黄颂平在国新办发布会上强调，今年以来劳动力成本上升和人民币升值损害了出口企业竞争力，而8月人民币贬值对出口产生了正面作用。“汇率调整对中国的出口利好，因此趋势是向好的。”
在中国出口下滑态势缓解的同时，进口仍深陷衰退之中，因国内需求低迷，产能过剩，加之大宗商品价格继续走低。
这也令衰退型贸易顺差维持在纪录高位附近。当月以人民币计的贸易顺差3,762亿人民币，刷新纪录新高；以美元计则为603.4亿美元，仅次于2月创出的纪录高位606.2亿美元。
民生证券宏观团队的朱振鑫、张瑜指出，贸易顺差扩大理论上有助于扩大外汇净收入，提振市场对人民币汇率的信心，但实际运行中对汇率的支撑作用有限，主要是目前人民币贬值预期已经形成，企业和居民的结汇意愿不强，结售汇逆差和贸易顺差并存的局面将会持续。
市场反应方面，人民币/美元即期虽然开盘震荡走弱，但创新高的贸易顺差还是对人民币汇率构成了一定支撑。人民币兑美元周一大涨逾两百点，收盘创逾两个月新高，收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点子，中间价亦续刷新两个月新高，已提前对贸易数据有所反应。
**四季度稳增长关键仍是内需**
尽管出口较前两月有所改善，四季度也有望向好，但分析人士认为，考虑到全球经济增长整体乏力，中国对外贸前景仍不可抱有太高期望。
摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊认为，9月贸易数据本质上依然属于内需弱于外需所造成的衰退式贸易顺差。不论从OECD领先指数，还是波罗的海乾散货指数，还是出口PMI等各项领先指数来看，全球经济依然疲弱，并不支撑未来中国出口将持续改善，因此未来出口形势依旧不乐观。
“虽然政府最近连续出台了稳定对外贸易的相关政策，但我们认为稳增长的关键还是要从内需着手，在确保消费作为增长稳定器的作用不变的同时，加大固定资产投资，特别是对政策相对敏感的基建投资。”章俊表示。
民生证券宏观团队的朱振鑫、张瑜也指出，中长期来看，即便人民币大幅贬值，出口也不能成为增长主力。一是全球人口老龄化推动发达国家储蓄-投资缺口收窄，全球贸易再平衡；二是国内劳动力成本优势持续弱化；三是全球贸易保护主义抬头，TPP+TTIP等新贸易规则将对中国出口带来挑战。
他们认为，从国内的宏观调控来看，出口部门不可能接过金融部门的接力棒，中央有必要在四季度加力稳增长。一是继续保持宽松的货币政策，CPI再度回落（猪价压力缓解），人民币企稳下资本外流压力暂缓，前期的宽松掣肘已打开，在三季度GDP破7的倒逼下，四季度降息降准一定会出现，考虑到人民币汇率短期企稳，降息可能比降准来的更快。二是加大力度稳投资。通过专项建设基金、PPP等投融资模式推进铁路、地下管廊、棚改等重点基建项目建设。
10月5日，美国等12国经贸部长发表联合声明，宣布《跨太平洋伙伴关系协定》（以下简称TPP）谈判结束，引发境内外舆论高度关注和热议。中国商务部长高虎城部长就此表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。
“由于TPP达成框架协议，中国需要加大对外开放，加大对重大贸易伙伴国双边自由贸易协定的签订，并采取更多的政策扶持措施，来稳定外需、稳定经济。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，他并指出，整个经济形势还有不确定性，主要机构纷纷下调世界经济增长预测，所以，不应该因为出口跌幅小于预期而乐观。（完）
(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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