中国去年12月出口降幅明显收窄 今年有望回暖但增速不宜乐观（更新版）

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路透北京1月13日 - 欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄；但除美国外其他海外经济体经济增长仍面临不确定性，意味着今年中国外贸出口会有回暖，不过增速不宜乐观。

分析人士并认为，外贸“马车”已经失灵，制造业和房地产投资在去产能去库存压力下难见起色，预计2016年中国经济仍将处在放缓通道，财政政策成为稳经济主角，降息空间不大、但降准仍是大概率事件，人民币汇率长期继续看贬。

“12月进、出口均好于预期，预计2016年出口可能恢复，但增速不宜过分乐观，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“能好些”是因为2016年全球经济会比2015年好一些，而且人民币汇率市场化使得汇率高估对出口的抑制作用会降一些，所以说出口可能会恢复。

“增速不宜乐观”是因为全球经济还是弱复苏，除美国之外，其它国家或地区都有各种各样的问题；二是因为中国的出口竞争优势总体还是在下降，也会影响出口增速，总体上预计2016年出口增速在零左右。

李慧勇并称，人民币汇率方面，短期来看因为前期贬值幅度过大，有一个回稳的诉求；但长期依然看贬，预计会贬三年，在经济确认复苏之前都会维持一个弱势，维持2017年人民币兑美元修正到7左右判断。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

以人民币计价，中国12月出口同比则转为增长2.3%，进口同比下降4%，上月分别为下降3.7%和5.6%；当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。

“出口好于预期，和PMI新出口订单分项回升一致，...14年12月汇率平均为6.19，15年为6.45，人民币较去年同期贬值在直接兑换层面对于人民币计的出口规模有所提升，”招商证券宏观团队点评称。

该团队预计，2016年美国经济将继续复苏、欧元区和日本低迷之下有所回暖，新兴市场也略有改善，但货物贸易与经济增长的结构性变化可能难以逆转，大宗商品价格可能稳中偏弱，预计2016年中国出口、进口同比增速分别为3.5%、1%。

优于预期的数据公布后，对中国经济敏感的澳元/美元应声上涨，亚洲股市也录得2016年初以来的首次真正上涨，日经指数.N225自近一年低点跳涨2.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数劲升1.6%，摆脱自2011年底以来的低点。

中国股市沪综指.SSEC在数据发布后亦走升，但随后再度回落，早盘收市微跌0.01%至3,022.47点；在岸人民币/美元即期早盘则小贬至6.5783元。

中国进出口数据图表 reut.rs/1Q3TOCi

**外贸前景不宜乐观**

以美元计价，中国2015年全年进出口总值同比下降8%，远低于年初设定的6%增速目标，其中出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元。

中国海关发布新闻稿并显示，12月外贸出口先导指数为31.2，较上月回落0.8，表明中国2016年一季度出口压力依然较大。

“世界经济总体复苏乏力，导致全球贸易进入深度调整期，进而抑制中国出口增长，”海关总署新闻发言人黄颂平在发布会上称，2015年中国机电产品出口值仅增长1.2%，较上年回落1.4个百分点，传统劳动密集型产品出口值则下降1.7%，“也是近年来少有的情况。”

亚洲其他主要出口地区如台湾和韩国等，表现也差强人意。台湾2015年全年出口较上年衰退10.6%，衰退幅度创2009年金融海啸以来最大；韩国2015年出口也是连续12个月同比下降，创金融危机以来最差年度表现。

“当前进出口总值已在阶段性高点，而经济转型还在初期阶段，高附加值产品出口占比还比较低，因此外贸可能还会在当前水准徘徊一段时期，”首创证券研发部总经理王剑辉称。

他预计，2016年美国经济复苏状态持续，进一步企稳并带动北美地区回升；欧洲整体表现好于预期，未来还是会持续这一状态；新兴市场国家最困难时期正在过去。预计中国今年进口跌幅收窄到5%以下，跌势接近尾声，出口增速到3-5%之间，略有顺差。

“近一段时间，汇率变化情况比较快。汇率的变化在一定程度上会影响进出口情况，”黄颂平在谈到人民币汇率时称，“会持续关注汇率变化和贸易变化的情况。”（完）