2015年中国货物和服务贸易顺差扩逾七成 主因大宗商品价格暴跌（更新版）

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路透北京1月29日 - 中国国家外汇管理局周五公布的数据显示，2015年中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差3,695亿美元，较2014年2,138亿美元扩大73%。大宗商品价格暴跌导致货物贸易顺差扩大是其主要原因，汇率影响并不大。

尽管2015年下半年人民币兑美元进入贬值通道，但其对出口的影响较为滞后，且出口下滑的主要动力是欧美实需下降。若欧美经济企稳，今年中国贸易数据将有所改善，但考虑基数因素，一季度出口料仍将负增长。

“国际大宗商品价格暴跌导致进出口差距拉大，这是去年经常项目顺差扩大最主要的原因。”交通银行金融研究中心资深研究员刘涛称，“服务贸易主要是出口旅游增长比较大。”

2015年中国国际收支口径货物贸易顺差5,760亿美元，同比增逾两成；服务贸易逆差2,065亿美元，比2014年1,981亿美元略增84亿美元。

刘涛认为，美元升值对进出口的影响不是很大，而且需要有半年才能体现效果。不过对服务贸易有一定影响，下半年由于人民币对美元贬值，去美国的中国游客被分流到欧洲、日本等地。

他并称，尽管中国去年四季度进出口下滑，但中国占全球贸易的比重仍在1/4左右，且与中国出口结构相近的韩国、台湾东南亚等地相比，中国的进出口表现不俗。

“中国去年贸易表现总体良好。货物贸易顺差近6,000亿美元，与石油、矿产等大宗商品价格大下降密切相关，基于中国进出口产品的结构，汇率对出口、顺差值，影响不大。”民生银行研究院院长黄剑辉亦表示。

在刘涛看来，贸易环境比汇率的因素更为重要：若2016年美国的就业率保持在5%左右，说明其复苏比较稳定。若欧洲的产能利用率保持在80%以上，也会温和复苏，这将是中国出口的有利条件。由于石油、矿产等大宗商品跌势未实质改变，今年中国的进口仍将受限。

他预测，中国2016年全年出口将增长2%，进口下降2%。一季度出口下跌1.5%，进口增长2%。

2015年12月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差318亿美元。其中货物贸易顺差504亿美元，较上月略收窄；服务贸易逆差186亿美元，较上月扩大近两成。

外管局此前公布的数据显示，2015年11月中国国际货物和服务贸易顺差358亿美元，服务贸易逆差156亿美元。2015年1-11月，中国国际货物和服务贸易收入收入21,419亿美元，支出18,042亿美元，顺差3,377亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)