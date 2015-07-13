分析师看中国6月进出口数据

路透北京7月13日 - 中国海关周一公布，6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，均优于路透调查的预估中值。出口同比四个月来首次转正，进口降幅为年内最小。

中国6月贸易顺差465.36亿美元，较前月收窄，亦低于路透调查中值为顺差557.00亿美元。

海关同时公布，人民币计价出口同比增长2.1%，进口同比下降6.7%；当月贸易顺差2,842亿元人民币。2015年上半年累计，以人民币计价出口同比增长0.9%，进口下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元。

6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。

6月主要数据：

* 以美元计价，出口同比增长2.8% (路透调查预估中值为下降0.2%)

* 以美元计价，进口同比降6.1% (路透调查预估中值为下降15%)

* 当月贸易顺差465.36亿美元 (路透调查预估中值为557亿美元)

* 以人民币计价，出口同比增长2.1%，进口下降6.7%；贸易顺差2,842亿元人民币

中国进出口增速图表 link.reuters.com/zum25w

以下为分析师评论：

--民生证券宏观分析师 张瑜:

整体来看，本月出口好转主要由于基数效应，环比数据上并未有较大涨幅，维持在5月水平。三座大山施压出口，未来单靠出口无法扭转经济下行。在“全球人口老龄化，技术进步缓慢等造成的全球贸易总量裹足不前”+“发达国家加速贸易再平衡，各国开启放水竞赛通过货币贬值抢占出口份额，且TPP等新贸易规则将对中国造成冲击”+“人民币汇率弹性不够，尽管近期跟随美元有所下跌，但过去一年的升幅仍高达14%，同期金砖国家贬值5%”三座大山的压力下，未来出口至多只能成为不拖累经济增长，无法成为扭转下行趋势的盖世英雄。

短期内进口暂时降幅缩减，基数因素不是主要原因，从结构上看，受益于国际油价低位，相关原油及油制品进口增加；同时飞机及航空器、机电产品、高新技术等高端制造行业进口增加。但是长期来看，在国内需求低迷和产能过剩的双重压力之下，企业仍以去原料库存为主，同时叠加美元强势下的生产性大宗商品价格熊的原因，进口恐继续承压前行。

增长引擎青黄不接的局面没有改变，私人部门受制于房地产，公共部门受制于反腐、收入下滑和举债约束，出口又受制于内外再平衡压力，所以下半年经济依然压力山大，稳增长政策不会退出：一是继续货币宽松，方式上从加水过渡到加面，从短端转向长端，PSL、再贷款可期。二是加快推进PPP等新融资模式，支持基建投资，疏通货币政策传导机制。

--中银国际宏观分析师 叶丙南：

出口跟预期差不多。下半年来看，美国经济应该逐步向好，日本复苏得也可以，预计中国出口也会有好转，全年增长5%左右。

进口同比为负反映了内需相对比较疲弱，以及大宗商品价格同比大幅度下跌。进口增速转正估计晚一些，今年恐怕都比较难，全年预计同比下降6%左右。

目前来看，房地产虽然销量回暖，但整体仍在去库存阶段，在投资端并没有明显的反应；与此同时，地方政府现在发新债主要是为了偿还以前的债务，而非用于新项目投资，所以虽然铁路和轨道交通领域投资有较快增长，但整体基础设施投资是往下的。

制造业面临需求疲弱、产能过剩的压力，投资也比较难起来；整体来看，投资下行仍是经济很难走出企稳回升形态的关键制约。

--交通银行资管中心高级分析师 陈鹄飞：

低基数助推6月进出口增速回稳。受益于去年同期外贸基数较低的推动，6月中国出口同比增长2.1%、环比回升4.9个百分点，进口同比增速为-6.7%、降幅相比上月明显收窄。不过，从二季度以来一般贸易增速趋势性下行的态势看，下半年出口复苏的基础依然脆弱；而6月国内PPI同比跌幅的扩大以及大宗商品进口价格的重新走低，则预示进口增速也不容乐观。初步预计，7月我国进出口贸易增速都将再次同步走低。

贸易顺差被动增长、外汇占款继续少增。受进口增长持续乏力的拖累，6月以人民币计价的贸易顺差维持在2,842亿元，虽较上月环比有所回落，但整体延续了趋势性被动增长态势。

不过，从央行更新的货币当局资产负债表来看，5月份央行外汇占款继续环比减少379.50亿元人民币，为连续四个月负增长。在人民币汇率自主性波动进一步增强的背景下，贸易顺差的多增并未带来外汇占款明显回升。为有效弥补基础货币投放减缓的压力，助力经济企稳增长，货币政策仍需适时降准。

--招商证券宏观团队：

6月出口同比增长2.8%，小幅好于预期和前值，但这主要受益于基数因素，从出口金额来看基本与5月持平，未现显着改善。全球需求不足并且多国希望通过出口带动经济是中国出口面临的重要不利因素之一。结合海外数据来看，汇率对于出口的影响进一步显现，德国、日本5月出口均超预期，欧元区3、4月的出口同比增速均在10%以上，显示货币贬值以带动出口逐渐起效，但弱势货币也抑制了部分需求，日本5月进口额出现明显萎缩。反观中国，人民币汇率较为强势并不利于争夺有限的贸易份额。

6月进口同比增速-6.1%，显着好于预期，与6月PMI进口分项指数有所反弹相一致，铁矿砂、原油、钢材等原材料进口量均较5月增加，表明内需出现回暖迹象。在全球厄尔尼诺的影响下CRB食品价格继续上升，但CRB金属和工业原料都有更大幅度的下降，大宗商品价格变化对于进口增速回升的贡献不大。

6月贸易顺差为465.4亿美元，虽然较前期收窄，但进出口增速均超预期、内需现回暖仍有助于稳定市场对于人民币汇率的预期。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

外需暂好转，内需微改善。6月出口+2.8%，近四个月来首次转正，与汇丰PMI新出口订单回升相一致；外需好转，6月美国企业信心增强，对美出口劲增12.0%。

6月进口同比-6.1%，跌幅较上月大幅收窄，大宗商品价格仍是拖累，但内需已微幅改善；顺差降至465.4亿美元，但仍在高位，得益于外汇流入，流动性继续改善，短期人民币或仍将维持稳定。

--兴业银行利率分析师 陈天翔：

出口还是比较符合预期，本来就预期会转正，因为人民币汇率当月停止升值，稍微贬了一些，还是利好的；进口也不错，可能是出口里面加工贸易把进口带起来了。

未来外贸还是要看汇率，倘若汇率能稍微贬一些，对出口肯定是利好，但现在人民币国际化大背景下，能否贬值很难说，现在就是一个“两难”境地。

宏观经济二季度会是一个阶段性底部，CPI 6月已经超预期反弹，不排除需求有回暖的迹象。预计CPI下半年一路往上，GDP也会慢慢企稳，稳定在7.0-7.1%附近。

--首创证券研发部总经理王剑辉：

数据显示，6月份外贸形势已经出现温和改善。预计温和改善的形式会延续到3季度。6月份外贸数据是周边环境主要经济情况改善的一个迹象，同时也是国内贸易结构调整，正在向好的方面发展的迹象。目前我们贸易产品结构逐步向稳定发展，前期传统产品下降，新产品跟不上的局面已经有所缓解。

预计随着对外投资的加速，结构逐步改善，对于外贸的实质性的推动力也是在显着增强。未来和其他经济部门相比，预计外贸部门结构转型有望率取得率先进展。因为未来一段时间的外贸都是和对外投资相伴，两者相互之间的作用提升、共同发展，从而对经济总体转型产生重要推动作用。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

进出口增长情况好于市场预期，进口降幅大幅收窄，出口增速转正，顺差有所减小，表明外贸形势取得明显好转。

随着国内经济的企稳，进口环比有所回升；海外需求稳定，前期系列促出口措施开始起作用，出口增长恢复。在原油、铁矿石等大宗商品价格低迷的情况下，高顺差的格局仍将延续。预计今年进出口目标比较难完成，但下半年会有所好转，进口年内同比有望持平。

外贸数据证实中国经济在5，6月有所改善，目前处于底部徘徊，见底但尚未反弹。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

月度数据有好转，但从目前情况来看，未来外贸起色不会很大，呈现一个底部震荡的形态。

整个上半年来看并不是很乐观，总体还是低位运行。考虑到当前世界经济增长比去年年底预期的有更大变数，中国外贸要实现全年增长6%的目标已经基本不可能。

目前消费平稳，短期明显增长可能性不大；世界经济亦难有显着起色，未来中国经济增长能否企稳就要看投资情况。预计三季度基建和房地产投资将企稳回升，有利于经济面企稳。

相关背景：

--国务院总理李克强日前表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

--上周召开的国务院常务会议称，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务，并要求各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元，加快统筹用于急需领域。

--国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，无论是新近公布的包括制造业PMI在内的先行指标，抑或已公布的投资，消费，外贸等都不如预期，中国经济好转的信号偏弱，不排除三季度稳增长政策继续加强，货币政策继续松动。(完)

(发稿 路透中文部; 审校 林高丽/杨淑祯/黄凯)

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