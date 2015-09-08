分析师看中国8月进出口数据（更新版）

路透北京9月8日 - 中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及482亿美元。

海关并公布，8月外贸出口先导指数为34，较7月回落0.1，连续六个月下滑，表明今年第四季度出口压力仍然较大。

8月主要数据：

* 以人民币计价，出口同比下降6.1%，进口下降14.3%；贸易顺差3,680.30亿元人民币

中国进出口及贸易顺差图表 link.reuters.com/tav55w

以下为分析师评论：

----澳新银行经济师 刘利刚：

人民币汇率的贬值短期内不太可能对中国的出口竞争力产生较大影响。境内人民币兑美元在8月份贬值2-3%，但中国的实际有效汇率仍然维持在高位。根据国际结算银行的数据，7月份人民币实际有效汇率同比升值了14.3%，

由于人民币贬值预期仍在存在，较大的贸易顺差意味者中国并未录得大幅资本流出。由于中国仍然实施有效的资本管制，且有着大量的外汇储备，央行有能力将人民币汇率维持在其希望看到的水平。为了防止人民币大幅贬值，央行对外汇市场进行了干预，这也使得8月份后期境内人民币汇率小幅升值。央行的外汇干预也使得8月份中国的外汇储备下降至3.56万亿美元，低于7月份的3.65万亿美元。在9月底习近平主席访美之前，央行将可能继续对外汇市场进行干预，也防止人民币进一步贬值。

--民生证券宏观研究团队：

出口降幅有所收窄，一是因低基数效应，二是8月11日央行主动引导贬值，人民币实际有效汇率降低提升出口竞争力。短期出口仍将延续弱势。在“全球人口老龄化，技术进步缓慢等造成的全球贸易总量裹足不前”+“发达国家加速贸易再平衡，各国开启放水竞赛通过货币贬值抢占出口份额，且TPP等新贸易规则将对中国造成冲击”+“人民币近期有所贬值但实际汇率仍处高位”三重压力下，未来出口仍不容乐观。

8月进口同比跌幅大幅扩大，一是因近期大宗商品价格处于低位，二是国内经济下行需求放缓，三是人民币贬值促进国内商品替代。

稳增长加码，以托底经济。短期出口延续弱势，金融业对GDP的贡献回落，下半年还需基建加码稳增长。一是继续货币宽松，从加水过渡到加面，从短端转向长端。二是加快推进PPP等新融资模式，疏通货币政策传导机制。

--申万宏源宏观团队：

出口增速降幅收窄好于预期，主要受同比基数偏低影响，外部环境难言好转。中国对主要发达地区的出口在8月份出现分化，对美国和东盟形势有所改善，而对日本、香港和欧盟出口增速不同程度下滑。虽然近期主要发达经济体复苏势头保持较为稳定，但扩张力度仍偏弱势、复苏基础并不牢固，预计年内出口仍将承压维持弱势。

进口增速意外大跌，内需疲弱叠加商品价格低迷是主因。在国内需求疲软的背景下，近期大宗商品价格的下跌进一步拖累了进口金额。从累计数据看，今年前8个月我国原油、粮食、成品油、初形塑料等大宗商品进口量同比正增长，而进口价格均出现不同程度下跌，造成进口金额萎缩。大宗商品价格下滑持续拖累进口数据，其造成的工业通缩态势也不容忽视。

8月贸易顺差高企，对三季度经济起到一定支撑作用，但是衰退性顺差扩大表明当前进出口形势仍不容乐观，稳增长政策亟待落实。从出口先导指标和海外各主要经济体的PMI来看，外部需求总体呈现低位徘徊态势，短期很难看到明显改善，预计年内出口压力仍较大。8月初央行引导人民币大幅贬值，有利于促进出口企稳回暖，但刺激效应的释放仍需要一定时间。当前出口维持弱势导致年内保增长压力较大，后期一方面有待进一步落实各项促进进出口的措施，另一方面也有待财政和货币政策继续加码为经济托底。

--招商证券宏观团队：

8月出口略低于市场预期，但好于前值。8月人民币贬值至6.4左右的水平，首先由于大部分贸易还是美元、欧元结算，因此贬值在直接兑换层面对于人民币计的出口规模或有提升，但这种提升能否持续有赖于国内企业的议价能力；另外人民币贬值也为出口企业扩大订单规模提供了空间，但这种效应的体现需要时间；总体而言，人民币贬值幅度有限，其对进出口的改善作用也很有限，全球需求不足并且多国希望通过出口带动经济仍是当前中国出口面临的重要不利因素之一。

8月进口同比增速大幅不及预期，印证了内需仍然疲弱，与PMI进口分项有所下滑一致；CRB金属和工业原料指数在低位上继续下行，也压制了进口金额。

8月贸易顺差为602.4亿美元，较上月大幅增加近200亿美元，属进口大幅下滑造成的衰退式顺差，但真实存在的贸易顺差仍是稳定人民币汇率的一个客观力量。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

8月出口降幅较上月收窄，而1-8月出口累计同比增速-1.4%，完成全年外贸增长目标压力较大；外需微改善，对美、欧、日、港出口跌幅均缩窄，但仍为负，仅对韩出口重回个位数正增长；

8月进口同比跌幅扩大，大宗商品价格仍在震荡中下行，而国内需求低迷，进口量难以有显着起色；8月顺差再度扩大至602.4亿美元，逼近历史新高，助于缓解资本外流，但国内流动性冲击仍在，9月6日起降准将释放7,000亿资金，我们判断未来准备金率将继续下调，以维稳国内经济和流动性。

--中银国际宏观分析师 叶丙南：

进口远低于预期，主要是反映了内虚弱和大宗商品价格新一轮调整两方面趋势。出口下降则体现了外需持续低预期，美国经济并没有预期那么强劲，对中国经济敏感的新兴市场经济下行较明显。

由于顺差是衰退式上升，短期内不会对人民币有强支撑，当前还是资本项目主导汇率。

从未来趋势看，进出口不太乐观，我们原本预计出口全年在2-3%，进口-10%左右，现在看来可能会进一步下调。贸易数据支撑政策进一步宽松，更多需要财政政策的配合，政府应增加杠杆，中央增加赤字和发债规模，地方则扩大债务置换规模。

--国信证券宏观固收团队 董德志、燕翔：

8月份出口增速-6.1%，7月为-8.9%，我们认为出口并未出现明显改善，数据上小幅回升主要受基数效应影响，去年7月和8月的出口增速分别为14.1%和9.2%。分贸易国看，8月份对美国、欧盟、东盟出口增速均有所下降，对日本出口增速有所回升。

进口跌幅在继续扩大，8月份进口增速从7月的-8.6%大幅下降到-14.3%。国内需求疲软和大宗商品价格下跌依然是制约进口的主要因素。主要进口商品中，粮食进口量进一步上升，铁矿砂、原油等8月份有所回落。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

出口降幅略有收窄，没有进一步恶化，在目前的条件比较难能可贵，特别是8月经历了各种波动，在全球股票和商品市场剧烈动荡情况下，当期贸易表现还算正常，表明金融市场危机基本处于技术性范畴，没有对实体经济造成实质影响

进口降幅原来有逐步收窄的迹象，进入8月再度扩大，主因大宗商品价格再度走低。国内需求已经比较接近底部，进口继续下降的空间比较有限的。

顺差急剧扩大主要是因为进口太弱，而非出口太多。中长期来看人民币得到的支持因素还是更多一些，更倾向于认为这种贬值不是长期贬值的开始，而是另一波长期升值行情的开启。

国内经济已经进入弱势平衡区域，但还在寻找平衡点的过程中。经济增速也许有破7可能，但不会偏离太远。主要贸易伙伴国经济不同程度呈现改善迹象，相信进入9、10月份特别是四季度消费季的到来，出口还是会有所改善。

人民币汇率尽管官方称调整幅度是2%，但市场预期在4-5%左右，虽然两者有差距、但这种差距目前并没有扩大的迹象。在预期比较稳定的情况下，对新出口订单会有一定刺激作用。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

出口大致符合预期，但进口弱于预期较多，表明国内需求疲弱局面要比市场普遍预期的严重。从大宗商品的价格变化看，进入下半年以来，价格的当期同比降幅已大幅度缩小，这种情况下，进口仍保持了较大幅度的下降，表明需求方面的不足问题尤其突出，当前高顺差状态，实际上是衰退性顺差，与经济上升期海外需求扩张造成了繁荣性顺差，有着根本性区别。虽然维持了顺差，但外贸整体规模的下降给国内经济运行带来不少压力，因此促进出口的政策仍是调控的应有之义。中国过去主要依靠消耗自身的“自宫式”促进政策，如出口退税和补贴等，但现在这写政策空间已用光，因此弱势货币应是政策的不二选择。

汇率工具进入央行常用工具箱；人民币贬值路径与升值进程对称，仍然为“蛙跳式”； 不会持续贬值，但中期（6-12月）贬值政策目标判断为7.0。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

8月进口降幅远超预期，其中虽然可能有7月份后国际大宗商品跌价的因素，但不足以解释14%的降幅，从过去两年看，进口数据很好的反映了内需水平，也提前反映了紧随而来的经济下行走势，因此8月进口数据降幅扩大表明，经济下行压力在进一步加大，接下来的4个月难言乐观；出口降幅虽有收窄，但依然低迷，人民币当前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难以消退。

--恒丰银行金融市场总部研究员 蔡浩：

8月进口同比下降幅度显着扩大，一方面是受经济下行压力加大，内需持续不振的影响，一方面则是对人民币大幅贬值的反应。8月出口同比下降幅度较上月收窄，但这可能主要是因为去年7月出口基数高，8月基数稍低的原因。从世界经济形势来看，出于对美联储加息的担忧，新兴市场国家货币纷纷贬值，部分对冲了人民币贬值的影响，人民币在8月3%的贬值幅度对短期外需的提振可能有限。从这个角度来说，处于稳增长需要，人民币在中期或仍有调整空间。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

出口下滑幅度还是比较大，除了高基数的因素，也反映出外需非常疲弱。全球经济除美国有复苏之外，其它地区实际上都很疲软，这从制造业PMI出口订单指数中也能看出来。放眼全球，主要出口大国都面临一定压力，尤其是东南亚一些和中国出口同质化程度比较高的国家，只有日本和欧元区得益于汇率贬值，出口有较大增长。今年全球出口额很有可能是零增长甚或负增长，即便有增长，幅度也是非常轻微的。

进口已经持续了很久的负增长，降幅非常大，主要是大宗商品价格大幅度下跌，国内需求疲弱，去产能压力较大，国内产业向海外迁移也加剧国内需求疲弱的局面。

从去年下半年到现在，无论是简政放权，还是减免税费、简化通关手续等，促外贸的政策该出的都已经出了，但作用不是特别明显，其关键还是整个外需比较疲软。目前经济处在转型期，面临明显的下行压力，无论投资还是出口压力都比较大。增长动能正在逐渐向第三产业转移，如果消费和服务业能稳住的话，经济保持7%左右增速还是没问题的。

相关背景：

--中国财政部长楼继伟日前表示，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；当前中国经济状况仍在预期之内。他并表示，中国不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。

--中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

--中国国家发改委副主任宁吉喆表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。

--中国国务院发文表示，逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区，促进加工贸易转型升级。（完）

(发稿 路透中文部; 审校 杨淑祯/黄凯)

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