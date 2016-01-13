分析师看中国去年12月外贸数据

路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，以美元计价，12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为下降8.0%和下降11.5% 。当月贸易顺差 600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

分析师指出，12月进出口好于预期,显示人民币汇率贬值发挥的作用，但由于全球需求持续疲弱，中国2016年的贸易前景仍不容乐观。12月顺差增加至601亿美元，但同时外储创纪录下降1,079亿美元，显示当月资本流出相当严峻。

主要数据：

* 以人民币计价，12月出口同比增长2.3%，进口下降4%，贸易顺差3,820.5亿元。

* 以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，顺差3.69万亿元。

* 以美元计价，12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，贸易顺差 600.9亿美元。

* 以美元计价，2015年全年出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，顺差5945亿美元。

中国进出口数据图表 reut.rs/1Q3TOCi

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队

出口好于预期，与PMI新出口订单分项回升相一致，以人民币计的出口同比增速为2.3%，14年12月汇率平均为6.19，15年为6.45，人民币较去年同期贬值在直接兑换层面对于人民币计的出口规模有所提升。

进口同样好于市场预期，与PMI进口分项连续3月下滑后明显反弹一致，结合前期经济数据看，国内需求边际改善、12月金属和工业类大宗商品价格有所反弹是提振进口的两个因素。

出口回升幅度超过进口使得顺差再回高位，相对有利于人民币汇率稳定。

据IMF预测，2016年全球GDP将小幅回升至3.6%，预计明年美国经济继续复苏、欧元区和日本低迷之下有所回暖，新兴市场也略有改善，但货物贸易与经济增长的结构性变化可能难以逆转，大宗商品价格可能稳中偏弱，预计2016年出口、进口同比增速分别为3.5%、1%。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清

1、出口好转是大概率事件,主要逻辑：一是2014年以来，发达经济体经济变好了（欧洲GDP增速由2014年三季度的0.8%提高到2015年三季度的1.6%，日本GDP增速由2014年三季度的-1.5%提高到2015年三季度的1.6%），中国出口好转滞后于国外经济体的好转；二是2015年8月份以来的人民币贬值，改变过去人民币高估的局面，从货币因素利好中国出口。我们认为，出口继续回暖仍然可期，有助于中国经济企稳回升。

2、进口回暖形成趋势，预计12月工业增加值将好于市场预期。进口回升开始于2015年11月，12月的进口继续回暖确立了趋势性，10、11、12月进口同比分别为-18.8%、-8.7%、-7.6%。从历史上看，进口同比与工业增加值同比有良好的相关性。12月进口继续好转，由此推断，12月工业增加值仍然存在超市场预期的可能。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

进出口有所改善，顺差仍处高位。出口跌幅大幅收窄，主因是近期人民币加速贬值产生积极影响；15年以来全球贸易显着萎缩，中国仍维持第一大出口国地位。

外需小幅改善，对美（-3.7%）、日（-4.6%）跌幅缩窄，对港、欧、印大幅反弹，对韩、东盟增速下降。

进口跌幅略微缩窄，原油价格创新低、铁矿石等大宗商品价格普遍下跌，以及内需持续疲弱、人民币贬值均导致进口同比持续下滑，短期仍不乐观。

12月顺差增加至601亿美元，但同时外储创纪录下降1,079亿美元，显示当月资本流出相当严峻。美国加息在即，人民币贬值压力加大，美国加息制约国内降息，但资金流出要求央行增加货币投放对冲，货币宽松左右为难，预计短期降息概率不大，但降准仍有可能。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

12月进出口好转有季节性回升的因素，但在改善幅度上出乎意料，这可能是人民币汇率贬值发挥的作用超出预期。

1月初汇率调整后，贬值预期更为稳定，价格区间接受程度更广泛，对未来一个季度的出口有一定的正面效应，不过1月后消费季节因素逐步趋缓，意味着1月外贸未必能延续12月良好的改善势头。

当前进出口总值已在阶段性高点，而经济转型还在初期阶段，高附加值产品出口占比还比较低，因此外贸可能还会在当前水准徘徊一段时期。就2016年而言，美国经济复苏状态持续，进一步企稳并带动北美地区回升，欧洲整体表现好于预期，未来还是会持续这一状态，新兴市场国家最困难时期正在过去，预计中国今年进口跌幅收窄到5%以下，跌势接近尾声，出口增速到3-5%之间。略有顺差。

--澳新银行大中华区首席经济师刘利刚、中国经济师林慕尔

中国2015年12月以人民币计算的出口同比增长2.3%，超过11月的-3.7%和市场预期的-4.1%。由于大宗商品价格下跌，12月以人民币计算进口同比下跌4.0%，跌幅较上月的-5.6%收窄。由于出口强劲反弹，12月贸易顺差扩大至3,821亿元（接近600亿美元）。

尽管中国出口增长大幅超出预期，12月台湾和韩国的出口均大幅收缩，同比分别下跌13.9%和13.8%，因此，目前难以判定亚洲区域贸易是否已见底。虽然人民币持续走弱，由于全球需求持续疲弱，中国2016年的贸易前景仍不容乐观。

由于中国开放逐步开放资本市场，人民币的波动性将增大。今年的第一个星期股市出现大幅动荡之后，央行在过去几天连续设定较稳定的人民币中间价。这也使得人民币中间价与境内人民币前一天的收市价（下午4:30的汇价）的差值增大。这意味着，央行可能选择用渐进和平缓的方式来推进新的汇率形成机制，以此来遏制人民币大幅贬值，从而稳定外汇市场。这也意味着早前提出的使用CFETS货币篮子指数来为人民币定价并不妥当。

由于中国的外债主要以美元计价，即使CFETS货币篮子指数维持稳定，人民币兑美元的汇价也会持续贬值。一旦人民币单边贬值的预期形成，资本将加速流出中国，这可能对中国的金融稳定带来威胁。

由于中国持续录得较大贸易顺差（2015年第四季度顺差超过1,700亿美元），如果央行持续干预外汇市场，这将使得境内市场出现流动性紧张，也会影响宽松货币政策的有效性。因此，央行需要大幅下调存款准备金率来维持市场流动性充足。我们维持早前的预测，认为2016年央行将降准200个基点，最早可能于本月降准50个基点。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

数据好于预期，跟人民币贬值有密切关系，贬值幅度不算小，要知道外贸企业本来就是5%以内的利润率。

人民币长期还是看贬，今年预计顶多到7吧。虽然贬值是个有利因素，但2016年出口面临的不确定性也比较大，美国复苏不会一帆风顺，欧日经济乏力，还有地缘政治风险等等。预计出口至多能到个位数增长。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

进出口都略有改善，但这种改善力度比较弱。出口有好转，反映出外需逐渐恢复，尤其美国复苏还是比较明确；但出口增长压力还是比较大，先导指数还是在下降，除美国外欧日经济还是比较乏力，新兴经济体也存在较大不确定性。

进口持续负增长主要原因是大宗商品价格下跌，但2016年这种影响会逐渐降低，大宗商品价格下降空间已经不大了，进口预计会有所改善，部分月份正增长也是有可能的。

2016年中国经济依然存在下行压力，出口虽有改善但比较弱，贡献度不会很大；去库存去产能也暗示投资会比较弱，基建投资有可能保持在较高水平，是稳投资关键力量；整体来看，经济稳增长肯定还是要靠消费。

--华创证券宏观助理分析师 夏天然：

数据好于预期，原来都以为要下跌，现在看出口还在上涨（人民币计价），跟PMI新出口订单的表现一致。

但并没有看到外贸明确好转的迹象，预计只是短暂反弹而已，料不能维持很长一段时间，美日欧等海外经济的复苏对中国贸易的带动可能比较有限，2016年一季度可能还是下跌的。

短期来看，人民币汇率近期波动比较大，央行维稳的动力很强，但长期依然看贬，预计会贬到7左右。

出口、投资都比较差，只有服务业还不错，预计2016年经济还是会往下走。财政政策肯定是主角，货币政策宽松程度料也不会比2015年低太多，降息空间不大，降准是大概率事件，预计中国农历新年前会降准一次。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

外贸比预期好一些，12月有圣诞节因素，整体看贸易短期化、月度波动大的趋势没有改变。

从全球经济看，今年贸易状况与2015年类似，国际贸易整体状况没有明显改善，新兴国家通缩压力大，美元储备下降，而发达国家内敛的趋势比较明显。预计2016年贸易增速与2015年持平。

预计四季度和全年GDP在6.9%左右。从政策上看，央行要保持货币中性，降准的概率比较大，外资流出太快，而且12月财政集中支出，1月年初又会集中放贷。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

2015年12月出口微增，进口降幅有所收窄，贸易形势略有改善，主要还是受价格指数因素影响。去年整体外贸低迷收官也在意料中，虽然其对GDP的直接影响有限，但外贸衰退对相关产业影响很大，内外需依旧不振。

基于世界经济依旧低迷的大背景下，且目前国际油价还有下行，估计会对影响到今年的外贸形势，2016年外贸能保持小幅增长就不错了。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

进出口状况有明显改善，2015年11月以来的汇率持续贬值进程，对出口的促进作用不容忽视；进口受大宗商品价格再下降的影响，金额上仍有下降，但预计进口数量上应已恢复正增长。外贸改善，说明中国经济虽面临下行压力，但整体上仍将保持平稳态势。预计2016年外贸发展将恢复正增长态势。

央行虽不想汇率持续贬值，但也不希望回到升值状态，维持平稳将是未来的政策方向。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

从短期来讲，外贸还是好于预期，考虑到2016年的经济形势，出口可能值得期待，但恢复的速度不会太快。由于2016年全球经济会比2015好一些，而且人民币汇率市场化使得汇率高估对出口的抑制作用会降一些，所以说出口可能会恢复。

但恢复速度不会太快，是因为全球经济还是弱复苏，除了美国之外，其它国家或地区都有各种各样的问题；二是因为中国的出口竞争优势总体还是在下降，也会影响出口的增长速度。

人民币汇率方面，短期来看因为前期贬值幅度过大，有回稳的需求；但长期依然看贬，预计会贬三年，在经济确认复苏之前都会维持一个弱势。

相关背景：

--国家发改委新闻发言人李朴民周二表示，去年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，并指出2016年经济发展长期向好的基本面没有变；但现实中确实存在一些改革措施没有真正落地的问题，这既有改革方案本身缺乏操作性的因素，也有经济进入新常态，新办法还需调试的原因。

--中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。

--人民日报1月4日援引权威人士称，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

--中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）