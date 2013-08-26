中国九年来首次采购法国软小麦 本周将启运

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透巴黎8月26日 - 港口消息人士周一表示，本周将有一艘船在法国北部港口敦刻尔克装运6.3万吨软小麦。这批小麦将运往中国，是大约九年来法国首次对中国软小麦出口计划的一部分。
中国通常从澳洲和美国购买小麦，但今年6月向法国购买了22万吨小麦，船期分别为8月、9月和10月。
据法国政府农业部门FranceAgriMer数据，这是中国自2004/2005年度以来首次大规模采购法国小麦。
本次运送船只为一艘巴拿马型船舶，名为Moon Globe，运输目的地为中国南方城市广州。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
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路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)