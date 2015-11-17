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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 17日 星期二 13:14 BJT

今年中国外贸形势比去年更严峻复杂 下行压力加大--商务部

中国商务部周二表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。中国年初确定的外贸进出口增幅目标6%。但今年前10个月，中国进出口总值19.93万亿元人民币，比去年同期下降8.1%。路透

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