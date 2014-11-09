焦点：中国10月进出口平稳延续外强内弱 全年增7.5%目标难实现

路透北京11月8日 - 得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。

分析人士并认为，随着国务院稳进口政策的落实，未来进口增速料将回升；而先导指数回落暗示未来出口增速可能放缓，但料仍会保持较高水平；处于高位的贸易顺差将有所缩窄。

中国银行国际金融研究所研究员高玉伟称，“出口稍有回落，但增速还是比较快，得益于美国经济的回升，还有像印度的需求也保持较快增长。进口增速相对较低，跟国内需求不旺以及大宗商品价格下跌有关。”

他并表示，10月份仍有大额贸易顺差，主要来自一般贸易及其比重的持续提升，显示对外贸易方式逐渐变化，特别是随着外商直接投资（FDI）减少，传统加工贸易有渐行渐远之势。

“根据出口先导指数回落、扩大进口政策刺激等因素综合判断，预计未来两三个月出口增速可能略有回落，进口增速则有望回升，按此大额贸易顺差将会收窄。”高玉伟并称，不过全年外贸增长目标应该是无法完成了。

华宝信托驻上海分析师聂文表示，由于出口面临的不确定性，同时进口疲弱暗示内需不振，故经济仍面临相对较大的下行压力，“央行可能继续出台定向宽松政策。”

申银万国首席宏观分析师李慧勇则认为政策应该是三箭齐发，首先是果断通过强有力手段引导社会融资成本下行，增强企业活力；其次政府加强稳定经济的职责，加快高铁能源和民生的审批节奏，来未雨绸缪。

“长期政策方面，不能忘了改革是核心，加快国有企业改革，加快一带一路的推进，加快新型城镇化的推进。必须远近结合，不能像过去那样经济好了就什么不做，不好了就着急得不行。”李慧勇说。

中国海关周六公布，按美元计价的10月货物贸易出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%；10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。

中国10月进出口增速与贸易顺差图表：link.reuters.com/cej43w

**全年目标料无法实现**

中国年初制定了全年外贸进出口增长7.5%的目标，然而上半年增速仅为1.2%。尽管下半年外贸好转拉动1-10月份增速回升至3.8%，但全年仅余两个月，实现7.5%目标的可能性已经不大。

中国商务部发布秋季报告称，2014年中国对外贸易增速仍将高于全球贸易平均增速，也高于大多数主要经济体对外贸易增速。2015年外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，外部需求难有明显回升。

“从现在来看，全年7.5%的外贸增速目标很难能够实现。”交通银行金融研究中心宏观研究员刘学智说，海关出口先导指数暗示出口可能放缓，另外广交会参展商和成交额的下降，亦说明未来外需可能会有所减弱。

海关公布的中国10月外贸出口先导指数较9月下滑1.6至41.7，预示未来两到三个月的出口增速将有所放缓。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，估计四季度整个出口在10%左右，进口能保持在5%左右。去年前四个月的贸易基数太高导致数据失真。不过从外贸形势看，外贸对四季度的经济贡献偏正面。

海关数据显示，今年1-10月进出口同比增长3.8%。其中出口增长5.8%；进口增长1.6%；贸易顺差为2,771.1亿美元，同比扩大38.5%。

为稳定外贸进口，中国国务院办公厅上周四发布关于加强进口的若干意见，继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。

**热钱流入**

中国9月出口同比增速意外高达15%，导致市场认为此增长“质量”存疑，恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。投机客可能希望从人民币升值，或即将开通的沪港通中获利。

“（出口高速增长）一个重要原因就是，出口仍是热钱流入的重要渠道，还是有热钱通过贸易来流入国内，这跟国内股市上涨有密切的关系，跟人民币汇率从5月以来显着回升有密切的关系。”首创证券研究所副所长王剑辉说。

他并称，这一段时间没有推出刺激出口的政策，更多还是资本流入的表现，从外部看出来对中国市场的信心，说明国际资本看好人民币资产和中国股市，体现了国外资本对中国经济的信心，也有对制度改革的信心。

在美国退出量化宽松及美元升值的基础上，今年5月以来人民币兑美元CNY=CFXS仍升值2.2%，人民币兑欧元，澳元，日元，英镑则普遍升值约7-8%。

海关分项数据显示，中国10月贵金属或包贵金属的首饰出口同比增长187%至48.6亿美元，而9月份则高达108亿美元，同比增幅为678%。

招商证券宏观团队在数据点评时也认为出口数据或存在虚假贸易成分。

“近期货运、贵金属出口、对港台出口数据较为异常，此外，9、10月在岸人民币与离岸人民币兑美元出现了明显的汇差，使得内地美元资金可以通过到香港兑换人民币进行套利，且这与我们监控的资本流动情况基本相符，因此出口数据中或存在虚假贸易成分。”招商证券宏观分析师刘亚欣表示。

她并同时指出，这些数据异常在本月转弱，则可能是因为虚假贸易在政府近期的着力打击下有所收敛。

不过在申银万国首席宏观分析师李慧勇淡化热钱对数据的冲击，“贵金属和香港数据显示中国出口异常，但热钱是控制不了，不过热钱也不是主体，只是干扰，其对主体是影响不了的。”（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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