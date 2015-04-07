南北车合并获证监会和商务部审核通过 A股复牌后涨停

路透北京4月7日 - 中国两大轨道设备生产商--中国南车(601766.SS)和中国北车601299.SS近日分别发布类似公告，两公司的合并已通过中国商务部反垄断审查，而且亦获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。这意味着南北车合并已经走完最后两个重要审批程序，成功合并没有悬念。

公告指出，公司目前尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到后将另行公告。两家公司A股股票自周二起复牌交易，早盘均涨停。

公告显示，经证监会并购重组审核委员会审核，中国南车(1766.HK)与中国北车6199.HK合并之重大资产重组事项获得无条件审核通过。同时此次合并已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查。

此前两公司公布的吸收合并方案为，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。

此前，澳大利亚、德国、巴基斯坦和新加坡等境外反垄断审查机构已经通过此次合并所必需的境外反垄断审查。

中国南车和中国北车A股和H股股票均自上周一（3月30日）开始停牌。香港股市周二因公众假期继续休市一天。（完）

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(发稿 吴晓龙／林琦；审校 林高丽)

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