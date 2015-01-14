中国南车及北车称买卖股票涉事员工对重组事宜不知情

路透上海1月14日 - 近期市场质疑中国南车和中国北车高管在重组停牌前互相买入对方公司股票，两公司周三均对内幕交易之说予以否认，表示买卖股票的员工当时对重组事宜都不知情，而知情者未买入股票或在获得相关重组信息后没再买入。

中国南车表示，在重组期间买入中国北车股票的部分公司员工在买入股票时对重组事宜不知情，其股票买卖交易纯属个人投资行为，而公司董事等知情人员并未买入相关股票。

中国北车表示，董事长崔殿国在知悉南北车重组事宜之后便不再买入中国南车股票，此前买入中国南车股票是基于对投资价值的独立分析与判断。总裁奚国华、董事会秘书谢纪龙虽然参与了本次重组事项的相关工作，但是他们买卖中国南车股票的行为是在知悉本次重组相关信息之前发生的，系基于中国南车已公开披露的信息并基于自身对中国南车股票投资价值的分析和判断进行的。

中国北车还表示，总裁奚国华的配偶周蓉、副总裁魏岩的配偶王瑞艾买入中国南车股票的行为同样是基于投资价值判断，总裁奚国华及副总裁魏岩均未向家属透露重组消息。剩余买卖中国南车股票的公司人员当时对重组事宜也不知情。

根据南北车此前披露的合并预案中的自查报告，中国北车共有14名高管和八名高管家属购买南北车双方的股票；中国南车共有三名高管及三名高管家属买卖中国南车和中国北车的股票。

两公司稍早公布吸收合并方案，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。

12月末两公司复牌后到今，中国南车和北车A股股价已经分别较停牌前大涨约八成及六成。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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