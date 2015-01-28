庞巴迪预计2月底前获得中国高速列车安全认证--中国总裁

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月28日 - 加拿大企业庞巴迪的中国总裁张剑炜指出，公司预计最快下个月将获得中国的高速列车安全认证，可望带进更多订单。
经过多年测试，终于获得监管当局认可后，庞巴迪最先在2009年接到的CRH380D列车订单，将能够开始交货80辆。这批订单价值40亿美元。
张剑炜周二接受路透专访时表示，在下个月月底前，未来两周列车预计将取得认证。然后将开始交车。
CRH380D最高时速为380公里，目前与中国南车(601766.SS)(1766.HK)合作生产。庞巴迪在这项交易据估分得20亿美元。
当问到这项认证是否会带进新订单，张剑炜表示，当然如此，事实上他已经收到一笔订单，但在宣布这项订单的正式确认之前，无法透露规模及进一步详情。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。