庞巴迪预计2月底前获得中国高速列车安全认证--中国总裁

路透北京1月28日 - 加拿大企业庞巴迪的中国总裁张剑炜指出，公司预计最快下个月将获得中国的高速列车安全认证，可望带进更多订单。

经过多年测试，终于获得监管当局认可后，庞巴迪最先在2009年接到的CRH380D列车订单，将能够开始交货80辆。这批订单价值40亿美元。

张剑炜周二接受路透专访时表示，在下个月月底前，未来两周列车预计将取得认证。然后将开始交车。

CRH380D最高时速为380公里，目前与中国南车(601766.SS)(1766.HK)合作生产。庞巴迪在这项交易据估分得20亿美元。

当问到这项认证是否会带进新订单，张剑炜表示，当然如此，事实上他已经收到一笔订单，但在宣布这项订单的正式确认之前，无法透露规模及进一步详情。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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