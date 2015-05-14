2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整--中国财政部

路透北京5月14日 - 为支持加快推广新能源汽车，中国财政部周四发文，2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，统筹考虑城市用油、用气、新能源等公交车一定期限内购置及运营成本，加大对新能源公交车支持力度，及时研究制订用气公交车支持政策。

该份关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知指出，在对城市公交行业补助总体规模稳定的前提下，通过逐年降低城市公交车成品油价格补助和增加新能源公交车运营补助，加大对新能源公交车支持力度，逐步形成新能源公交车的比较优势，优化城市公交车辆产品结构。

现行城市公交车成品油价格补助中的费改税补助作为基数保留，不作调整。2015-2019年，费改税补助数额以2013年实际执行数作为基数予以保留，暂不做调整。

通知明确，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年作基数，逐年调整。2015－2019年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中2015年减少15%、2016年减少30%、2017年减少40%、2018年减少50%、2019年减少60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。

同时进行绩效考核，有奖有罚。对各省（区、市）新能源公交车推广情况进行考核，完成新能源公交车推广目标的，给予新能源公交车运营补助；对未完成目标的，按照一定比例扣减本省（区、市）成品油价格补助中的涨价补助。（完）

欲浏览政策全文请点选财政部官网(jjs.mof.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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