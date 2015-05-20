中国发改委批复南京等三城市轨交建设规划 总投资逾2,100亿元

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京5月20日 - 中国国家发改委周三印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。
发改委网站刊登的通知显示，获批的江苏南京城市轨交建设规划中线路总长度157.2公里，近期建设项目总投资为1,202.2亿元，其中资本金比例40%，由南京市、区两级财政资金解决。
江西南昌轨交规划方案中的线路全长82.3公里，总投资为610.9亿元，其中资本金比例 40%，由南昌市财政资金解决。
内蒙古呼和浩特市的获批方案则显示线路总长约51.4公里，总投资为338.81亿元。其中，资本金占总投资的50%，由内蒙古自治区和呼和浩特市财政资金共同筹措解决。
通知并称，上述三个规划项目中，资本金以外的资金需利用国内银行贷款等融资方式解决。
国家统计局此前数据显示，前四月固定资产投资增速创下近15年新低12%，其中基础设施投资同比增长20.4%，比全部投资增速高8.4个百分点，但比1-3月却大幅回落2.7个百分点。（完）
浏览详细内容，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn/
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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