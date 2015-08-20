中国远洋称天津附近锚地船舶未受爆炸事故影响

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月20日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋(1919.HK)(601919.SS)周四称，公司在天津附近锚地船舶均未受到滨海新区危险品仓库爆炸事故影响，船舶及船员处于安全状态，仅部分下属单位设施受损。
中国远洋在交易所的声明称，截至目前，除挂靠天津港部分船舶班期和货物装载受到一定影响外，公司生产经营正常运行。此次爆炸事故造成公司个别在津下属单位办公室设施受到不同程度损毁、部分集装箱箱体受损、少数员工受轻伤。
中国远洋称，上述事项不会对公司财务产生重大不利影响。
8月12日，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。
中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。