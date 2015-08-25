波音上调未来20年中国商用飞机需求量预估

路透北京8月25日 - 波音(BA.N)周二上调未来20年中国商用飞机需求量预估，尽管中国经济放缓以及内地股市大跌引发全球股市和大宗商品市场的暴跌潮。

波音预计，未来20年中国将采购6,330架飞机，这要比去年预测的数字高出5%。波音目前估算这些需求的金额将达到9,500亿美元。

“尽管当前中国金融市场动荡，我们预计长期来看中国的航空运输市场增长会很强劲，”波音商用飞机负责市场的副总裁Randy Tinseth在一份声明中表示。

波音预计，未来20年中国商用飞机数量将增长近两倍，到2034年时将从2014年的2,570架增加到7,210架。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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