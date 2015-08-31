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中国财经 | 2015年 8月 31日 星期一 18:26 BJT

直达中朝边境的沈阳至丹东高铁将开通运营

路透北京8月31日 - 新华社报导称，沈阳至丹东高铁将于9月1日开通运营。

报导指出，沈丹高铁于2010年4月开工建设，全长208公里，沈阳至丹东的最短运行时间由原来的3小时34分缩短至1小时11分。

报导称，沈丹高铁将“提高区域经济竞争力”。

丹东位于中朝边境，中朝80%的贸易经过丹东。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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