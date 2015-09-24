京津冀交通一体化规划已上报 加速推进重大项目--交通部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国交通运输部周四表示，其和国家发改委联合编制的《京津冀协同发展交通一体化规划（2014-2020）》，已报送京津冀协同发展领导小组，目前围绕京津冀交通一体化，一批交通重大项目建设也加速推进。
交通部网站刊登新闻发言人刘鹏飞在例行发布会上称，交通部与三地交通运输主管部门就地方性法规、规章进行了对接，形成了推进地方性法规协同的工作方案。
在交通重大项目建设上，据其介绍，京津城际延伸线、津保铁路、京沈客专等铁路项目建设和京张铁路、北京至霸州铁路等项目前期工作加快推进，京滨城际、京唐城际铁路有望年底开工建设。
公路方面，京台高速北京段等项目建设顺利推进，京秦高速、首都地区环线通州至大兴段等项目力争年底前开工建设；沿海港口方面，黄骅港散货港区矿石码头一期已经建成投产，天津港东疆集装箱码头二期工程等项目力争年底前开工。
按京津冀交通一体化规划，在铁路方面，强化干线铁路建设，规划研究相邻城市间互联互通快速通道，连通区域主要节点城市和沿海港口，提升跨境运输服务能力，增加京津冀对外辐射带动作用，重点建设京津冀区域城际铁路网。
公路方面，要加快推进首都地区环线等区域内国家高速公路建设，打通国家高速公路“断头路”。
交通运输部部长杨传堂5月曾表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。
根据京津冀协同发展规划纲要要求，近期到2017年，有序疏解北京非首都功能取得明显进展，在符合协同发展目标且现实急需、具备条件、取得共识的交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破，深化改革、创新驱动、试点示范有序推进，协同发展取得显着成效。
刘鹏飞在同一场合并表示，8月铁路公路水路客货运量增速放缓，投资增速继续回落，交通运输经济运行总体保持平稳。
1-8月，铁路公路水路完成固定资产投资14,482亿元人民币，同比增6.2%，增速较1-7月放缓2.2个百分点。其中，铁路建设完成投资3,786亿元，增长2.4%；公路建设完成投资9,716亿元，增长8%；水运建设完成871亿元，增长1.3%。中西部地区增幅明显高于东部地区。
客运方面，增速低位运行，水路客运增速由负转正；货运方面，增速小幅放缓，“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的集装箱吞吐量增长较快。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。