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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 14:14 BJT

中国开始试验具有完全自主知识产权的动车组--《人民日报》

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月1日 - 《人民日报》周三称，中国开始试验具有完全自主知识产权、时速350公里的“中国标准”动车组。

《人民日报》援引中国铁路总公司总工程师何华武指出，具有完全自主知识产权的“中国标准”动车组将有助于出口中国铁路产品和技术。

报道称，该动车组运行时速为350公里，最高时速为400公里，如果试验成功，将逐步取代目前的列车。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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