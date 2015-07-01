中国开始试验具有完全自主知识产权的动车组--《人民日报》

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月1日 - 《人民日报》周三称，中国开始试验具有完全自主知识产权、时速350公里的“中国标准”动车组。
《人民日报》援引中国铁路总公司总工程师何华武指出，具有完全自主知识产权的“中国标准”动车组将有助于出口中国铁路产品和技术。
报道称，该动车组运行时速为350公里，最高时速为400公里，如果试验成功，将逐步取代目前的列车。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”